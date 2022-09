Danni Büchner: Riesen-Zoff mit einem Fan – „Bodenlose Frechheit!“

Danni Büchner sorgt mit ihren Aussagen und Meinungen auf Instagram häufiger mal für Diskussionen. Meist häufen sich die negativen Aussagen mancher Follower in den Kommentaren unter den Instagrambildern der 44-Jährigen.

Doch jetzt trägt Danni Büchner den Streit mit einer Followerin in aller Öffentlichkeit aus. Dafür postet sie Bildschirmaufnahmen der Privatnachrichten, die ihr zugeschickt wurden. Darin griff eine Frau die Kult-Auswanderin so an, dass dieser prompt der Kragen platzte.

Danni Büchner rastet nach Fan-Post komplett aus

Dabei begann doch alles eigentlich ganz friedlich. In ihrer Instagramstory postet Danni Büchner ein Bild vom Abendbrot ihrer Kinder und schreibt drunter: „Nach dem Abendessen dauert es nicht mehr lange, bis meine Zwillinge ins Bett gehen. Und ja: Ich freue mich meistens abends auf meine Ruhe!“ Diese Aussage gefällt einer Frau namens Katja so gar nicht. Sie schreibt der 44-Jährige daraufhin: „Du arbeitest doch nicht, also welche Ruhe?“.

Für die fünffache Mutter eine absolute Frechheit. Sofort reagiert sie mit einer Antwort, die es in sich hat: „Liebe Katja, ich weiß sehr wohl, was es bedeutet früh morgens das Haus zu verlassen und abends erst wieder nach Hause zu kommen. Alleinerziehend zu sein. Ich hatte teilweise zwei Jobs gleichzeitig, um uns irgendwie über Wasser zu halten. Deine Aussage ist ein wenig unverschämt findest du nicht?“. Doch damit war das Schlusswort noch lange nicht gesprochen.

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Mallorca

Sie waren Teil der Auswanderersendung „Goodbye Deutschland“

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

Danni Büchner kann sich nach dieser Nachricht nicht mehr beherrschen. Foto: IMAGO / Future Image

Danni Büchner gibt weiteres Statement

Nachdem sie sich bisher nur schriftlich zu den Aussagen der Frau namens Katja geäußert hat, rastet die 44-Jährige jetzt vor laufender Kamera so richtig aus. Danni Büchner schreit beinah in die Kamera: „Ich muss sagen: Es regt mich so auf. Ich finde es eine bodenlose Frechheit zu sagen: ‚Du hast den ganzen Tag doch nichts zu tun‘. Frauen, die zu Hause sind und nicht arbeiten, haben genug zu tun. Sie machen das Haus sauber, sie kümmern sich um die Kinder, sie machen die Wäsche und wenn das für dich nichts ist, ist das okay. Wir alle suchen uns unser Leben aus. Du bist nicht in meinem Leben drin, dass du siehst, was mein Job ist oder nicht. Das Recht sollte sich keiner rausnehmen!“

Zahlreiche Fans sind dabei auf der Seite der Auswanderin. Sie schicken ihre aufmunternde Nachrichten und versichern ihr, dass sie hinter ihr stehen.

Für Danni Büchner ist es gerade sowieso keine einfach Zeit, wie sie neulich erzählt. Kein Wunder, dass solche Nachrichten die angeschlagene Auswanderin auf die Palme bringt.