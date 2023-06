Danni Büchner lässt Bombe platzen – SO viel verdient sie im Monat

Danni Büchner gehört zu den bekanntesten Gesichter der Auswanderer-Doku „Goodbye Deutschland“. Bis heute lässt sie sich und ihren Alltag mit der Vox-Kamera begleiten und zeigt offen, wie ihr Leben als alleinerziehende Mutter von fünf Kindern so läuft.

Und auch in anderen Formaten haben sie ihre Fans schon gesehen. Nach ihrer Teilnahme beim „Sommerhaus der Stars“, folgten das Dschungelcamp und „Promi Big Brother“. Danach wurde es eher ruhiger in Sachen TV-Projekte. Doch die Einnahmen scheinen trotzdem immer noch zu stimmen, wie Danni Büchner nun verrät.

Danni Büchner plaudert über Kontostand

Die gelernte Friseurin lebt seit Jahren mit ihren Kindern auf der Insel Mallorca. Dass das alles andere als günstig sein dürfte, liegt wohl auf der Hand. Doch anscheinend klappt es. In einem Interview mit RTL plaudert Danni Büchner jetzt entspannt aus dem Nähkästchen und verrät, was letzten Monat so auf ihrem Konto gelandet ist.

„Sagen wir es mal so: Ich kann eine Zahl zwischen 5.000 und 8.000 Euro nennen. Meine Miete ist sehr teuer und ich hab ein paar Fresssäcke zu Hause“, scherzt die fünffache Mama. Na, das dürfte dann wohl eben so reichen.

Ist sie Millionärin?

Und auch im weiteren Verlauf des Interviews geht es um das Thema Geld. Denn Danni Büchner soll erraten, welche die drei häufigsten Worte im Zusammenhang mit ihrem Namen bei Google eingegeben werden.

Nach „neuer Freund“ und „abgenommen“, steht nämlich „Millionärin“ an dritter Stelle. Für die 45-Jährige ein Grund zu lachen. „Es wird auch behauptet, mein Vermögen sei 1,5 Millionen. Wo sind die denn? Ich hätte die gerne“, entgegnet Danni Büchner.

