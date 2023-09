Danni Büchner plötzlich ganz verändert – Fans können ihren Augen kaum trauen

Sie gehört zu den bekanntesten Gesichter der Auswanderer-Doku „Goodbye Deutschland“: Danni Büchner lässt sich und ihren Alltag bis heute von den Vox-Kameras begleiten. Dabei zeigt sie, wie ihr Leben als alleinerziehende Mutter von fünf Kindern so aussieht. Doch nicht nur dafür wird sie von ihren Fans bewundert.

Neben ihren zahlreichen TV-Auftritten hat sich die 45-Jährige auch eine beachtliche Reichweite auf Instagram aufgebaut. Rund 322.000 Menschen folgen ihr dort und verpassen keine Story von Danni Büchner. Plötzlich zeigt sich die Wahl-Mallorquinerin allerdings völlig verändert. Ihre Fans trauen ihren Augen kaum.

Danni Büchner zeigt Abnehmerfolg und neue Haare

In letzter Zeit bekommt Danni Büchner vermehrt Komplimente für ihre Figur. Schließlich hat die fünffache Mutter ordentlich an Kilos verloren. Das wird besonders auf ihrem aktuellen Instagramfoto deutlich sichtbar. Und noch etwas hat sich verändert: Danni trägt nun, dank Extensions, eine volle und lange Mähne.

In einer weißen Bluse und einem blauen Minirock posiert Danni Büchner vor der Kamera und setzt besonders ihre Beine und ihre neue Frisur in Szene. Das entgeht den Fans natürlich nicht. Prompt wird sie in den Kommentaren mit Komplimenten überschüttet.

Danni Büchner: Fans sind hin und weg

Schaut man sich Bilder von vor einem Jahr an, erkennt man deutlich, dass Danni Büchner abgenommen hat. Und sie scheint sich wohl in ihrer Haut zu fühlen: Regelmäßige Bikini-Fotos und Bilder in knappen Outfits bestätigen diese Annahme. Ihr Follower merken das auch, wie sich in den Instagram-Kommentaren zeigt:

„Wow, was für eine schöne Figur. Hast du eine besondere Diät gemacht? Mit viel Sport? Steht dir wahnsinnig gut und zeigt mir, auch ich kriege meine paar Kilo in meinem Alter noch runter.“

„Schaut toll aus. Optisch hast du dich in den letzten zwei Jahren um mindestens zehn Jahre verjüngt. Respekt und tolles Ergebnis!“

„Wie schön du bist. Man kann fühlen, wie wohl du dich in deinem Körper fühlst!“

Doch nicht alle Follower scheinen Danni Büchners Abnehmerfolg gut zu finden. Hier und da mischen sich fiese Kommentare unter den Zuspruch ihrer Fans. Darüber kann die 45-jährige Düsseldorferin allerdings nur mit dem Kopf schütteln, wie sie in ihrer Instagram-Story klarmacht.