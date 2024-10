Danni Büchner: Neue RTL2-Show – Zuschauer müssen sich auf Änderung einstellen

In der TV-Landschaft ist Danni Büchner längst keine Unbekannte mehr, spätestens seit ihrer diesjährigen Teilnahme im „Dschungelcamp“ spricht ganz Deutschland über sie. Erst kürzlich ließ die bekannte Auswanderin die Bombe platzen: Gemeinsam mit ihren Kindern wird sie künftig nicht mehr in der Vox-Show „Goodbye Deutschland“ zu sehen sein, sondern bei RTL2.

Seit dem 25. September begleiten Kameras die Wahl-Mallorquinerin in der neuen Daily-Soap „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen.“ Nur wenige Wochen nach der TV-Premiere steht schon die erste Veränderung im Familienleben an.

Danni Büchner: Tochter verlässt Mallorca

Vor wenigen Wochen kündigte RTL2 das neue TV-Highlight der Büchners an: „Als Single-Mutter kümmert sie sich jetzt um ihre fünf Kinder – die erwachsenen Joelina, Volkan und Jada sowie die Zwillinge Jenna und Diego. In ihrer eigenen Doku-Soap gibt sie Einblicke in ihr Leben als Mutter und Geschäftsfrau.“ Seitdem wird das turbulente Leben von Familie Büchner immer mittwochs ab 21.15 Uhr auf dem Sender ausgestrahlt.

+++Danni Büchner: Nach Krankenhaus-Drama um Tochter – TV-Star atmet auf+++

Doch von einem Familienmitglied müssen sich Fans nun verabschieden. Denn Tochter Joelina verschlägt es von der sonnigen Baleareninsel in die Hansestadt. Der Grund: Die 25-Jährige startet ins Berufsleben und arbeitet künftig als Flugbegleiterin, zieht dafür nach Hamburg. Mama Danni lässt der Abschied nicht kalt.

Danni Büchner teilt emotionale Worte

Gegenüber „Bild“ verrät die 46-Jährige: „Natürlich wird sie mir fehlen – als Tochter, als Unterstützerin, als Freundin.“ Dennoch wünscht sie Joelina nur das Beste: „Ich freue mich für meine Tochter. Das ist ein großer und richtiger Schritt.“

Auch wenn ihre Tochter zurück nach Deutschland zieht, kommt für Danni vorerst kein Umzug infrage. „Unsere Heimat ist hier auf Mallorca, und wir sind hier tief verwurzelt.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Tatsächlich wohnt die Familie bereits seit knapp zehn Jahren auf Mallorca. 2018 traf Danni Büchner dann ein trauriger Schicksalsschlag. Ehemann Jens Büchner verstarb an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung. Seitdem kämpft sich der TV-Star als alleinerziehende Mutter durch.