„Dschungelcamp“-Star Danni Büchner spricht nach Liebes-Gerüchten Klartext

Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin Daniela Büchner (46) kann den Fragen zu ihrem Liebesleben einfach nicht mehr ausweichen. Seit einigen Monaten ploppen immer mehr Spekulationen auf Social Media auf. Ihre Fans quälen die Frage, ob es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. Jetzt hat der RTL-Star genug und spricht Klartext.

Die frühere Teilnehmerin der Show ,,Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ ermöglichte ihren Fans via Instagram in einer Runde wichtige Fragen zu stellen. Und auch dabei stand ihr Liebesleben wieder im Fokus! Einer ihrer Fans machte sie darauf aufmerksam, dass sie mit dem ,,First Dates Hotel“-Teilnehmer Nelson Mendes Händchen gehalten habe. Ist der Reality-Star mit ihm liiert?

„Dschungelcamp“-Star: Deutliche Aussage von Danni Büchner

Schlagartig folgte Dannis Antwort darauf: ,,Jetzt mal ernsthaft. Weil ich mit jemandem Händchen halte, bin ich gleich mit ihm zusammen? Wir sind gute Freunde. Schon sehr lange. Ich bin aktuell Single und das ist gut so!“

Weiterführend ging sie auf ihr Privatleben ein. Gerade bei dieser Thematik brauche sie viel Ruhe. ,,Manchmal läuft es halt scheiße, wie bei jedem anderen auch“, fügte die fünffache Mutter hinzu. Momentan versuche sie allen Aspekten rund um ihr Beziehungsleben auszuweichen. Dennoch blickt sie optimistisch in die ferne Zukunft: ,,Ich glaube an die Liebe, Glück sowie Zufriedenheit. Und daran, dass ich all das ganz bestimmt erleben werde, irgendwann. Mit der richtigen Person.“

Ihre Fans müssen sich also weiterhin gedulden. Wenn es einen neuen Mann an ihrer Seite gibt, wird Danni es ihnen aber sicherlich schnellstmöglich mitteilen.