Daniela Katzenberger: Nach Trennungschaos – Sorge um Mutter Iris Klein

Iris Klein, Mutter von Kult-Blondine Daniela Katzenberger, hat offensichtlich wenig Gefallen am Single-Leben gefunden. Nach ihrer Trennung von Mr. T., wie sie liebevoll ihren Ex Thorsten nannte, taucht sie jetzt in den Armen eines neuen Mannes auf. Doch wie steht eigentlich ihre Tochter zu den wechselnden Liebschaften?

Iris Klein: DAS ist ihr Neuer!

Während Daniela Katzenberger seit Jahren im Liebesglück mit Ehemann Lucas Cordalis schwebt, wünscht sie sich natürlich auch das Beste für ihre Mutter in Sachen Partnerschaft. Nun ist Iris Klein offenbar erneut verliebt, und das unmittelbar nach ihrer Trennung. In einer Instagram-Story verriet die 56-Jährige, dass sie sogar wieder Schmetterlinge im Bauch spüre. Dabei ließ sie auch einige Details über ihren aktuellen Partner durchsickern: Ihr Neuer heißt Stefan, ist zehn Jahre jünger und Staubsaugervertreter.

Als Tochter möchte man seiner Mutter natürlich nichts verwehren, besonders nicht in Sachen Liebe. Dennoch bleibt Daniela Katzenberger skeptisch gegenüber Iris Männerwahl. Denn erst vor wenigen Wochen musste die Kult-Blondine ihre Mama wegen der Trennung zu Mr. T. trösten.

Katzenberger-Mama erhält Trost von Tochter

Auch angesichts des Liebes-Aus mit Peter Klein letztes Jahr stand Daniela Katzenberger ihrer Mutter sicherlich schon des Öfteren zur Seite – verständlich also, dass sie jetzt darauf bedacht ist, weiteren Trennungsschmerz fernzuhalten und sich den richtigen Partner für ihre Mutter zu wünschen.

Trotz vorheriger Pläne, neue Beziehungen zukünftig aus der Öffentlichkeit fernzuhalten, zeigt sich Iris Klein wieder offen, den neuen Mann an ihrer Seite mit aller Welt zu teilen: „Wenn es so weit ist, dann zeigen wir uns. Er hat auch keine Probleme mit der Öffentlichkeit. Ich freue mich darauf.“

Iris Klein scheint die Zweisamkeit jedenfalls zu schätzen, wie sie auf Social Media verkündet: „Auch wenn viele mir raten, Single zu bleiben und allein glücklich zu sein – nein! Dafür bin ich nicht gemacht.“ Man kann nur hoffen, dass sie nun den richtigen Mann an ihrer Seite gefunden hat.