Daniela Katzenberger: Fiese Anfeindungen nach Kilo-Erfolg – auch SIE hatten Gewichtsverlust

Für Daniela Katzenberger steht seit einigen Monaten ein fester Trainingsplan auf dem Alltagsprogramm. Die Wahl-Mallorquinerin hat den Sport für sich entdeckt und hat damit einher mittlerweile über zehn Kilo an Gewicht verloren. Dank eiserner Disziplin.

Im Netz teilt Daniela Katzenberger liebend gerne ihre Fortschritte, posiert im Sportoutfit, spannt die neuen Bauchmuskeln an und wirkt mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Doch nicht alle Fans können dem Ganzen „Sportwahnsinn“ etwas abgewinnen und haben nur üble Beschimpfungen für die TV-Blondine übrig. Die macht sich – ganz die Katze – daraus jetzt einen Spaß.

Und sie ist nicht der einzige Star, der den Kilos den Kampf angesagt hat.

Daniela Katzenberger: Fiese Anfeindungen nach Kilo-Kampf

Seit geraumer Zeit hat Daniela Katzenberger die Kommentarfunktion bei einigen ihrer Postings abgestellt. Nun fasst sich die 37-Jährige aber ein Herz und veröffentlicht ein paar der fiesen Kommentare einiger Follower, die sich zu ihrem Gewichtsverlust äußern. Und nicht nur dazu. Auf der rechten Seite ihres kurzen Clips zeigt sie die Meinungen der Fans, die offenbar vor ihrem Sportprogramm geäußert wurden:

„Lächerlich, du dickes Ding“, „Alter Falter, bist du fett geworden“, „Du bist ganz schön auseinander gegangen“, „Warum bist du so dick???“ Auf der linken Seite blendet sie einige aktuelle Kommentare ein, die genau in die entgegengesetzte Richtung gehen: „Ich fand sie vorher besser als jetzt… viel zu dünn.“, „Irgendwie hat mir das andere besser an dir gefallen… nun bist du viel zu dünn…!!!“, „Viel zu dünn. Trotzdem hübsches Mädchen“, „Das Vollweib stand dir so viel besser…“

Für Daniela Katzenberger steht deshalb fest: „…und die Moral von der Geschicht‘

gemotzt wird immer, egal welches Gewicht.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben Daniela Katzenberger: Auch diese Stars haben abgespeckt

Die einstige Vox-Auswanderin ist nicht der einzige Promi, der das Workout für sich entdeckt und abgenommen hat. Auch ihre Mallorca-Kollegin Danni Büchner hat sich in den vergangenen Monaten rundum verändert und bereits 15 Kilo abgenommen. Und auch sie kennt den Druck von außen. „Mal bin ich zu dick, dann zu dünn. Dann schickt sich bauchfrei nicht, weil mein Gesicht dazu zu alt aussehen würde. Es gibt halt immer etwas zu meckern. Aber ich habe es ja für mich getan!“, erklärte sie unlängst gegenüber der „Bild“.

Das könnte dir auch gefallen:

Weitere Stars, die einen deutlichen Kiloverlust hinter sich haben, sind „Bauer sucht Frau“-Star Iris Abel, die 2019 eine Magenbypass-Operation hat machen lassen, Schauspieler Axel Stein, der mit eisernen Willen sein Gewicht fast halbiert hat, „Supertalent“-Moderator Daniel Hartwich, der mittlerweile schmalere Anzüge benötigt und Patricia Blanco, die sich ebenfalls für eine Magenbypass-OP entschied und insgesamt 50 Kilo leichter ist.

Und auch Thomas Drechsel, der gerade erst seinen überraschenden Ausstieg in der RTL-Serie GZSZ bekanntgab (hier alle traurigen Infos>>>), sagte den Pfunden den Kampf an. Doch egal, wie auch immer die Kommentare einiger Fans ausfallen mögen oder ob ein paar Kilos mehr oder weniger auf der Waage sind, am Ende wollen die Stars und Sternchen nur eins: Sich selbst wohl in ihrer Haut fühlen. Und genau das ist es, was doch zählt.