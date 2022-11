Daniela Katzenberger: Streit mit ihrer Schwester? Jenny Frankhauser zieht klare Grenze – „War nie das Problem“

Zwischen Daniela Katzenberger und ihrer Halbschwester Jenny Frankhauser soll noch immer dicke Luft herrschen. Seit mehreren Monaten scheinen sich die TV-Stars aus dem Weg zu gehen. Selbst in den sozialen Netzwerken sind sich die Frauen entfolgt.

Zur Geburt ihres ersten Kindes hat Jenny dann zwar zumindest eine kurze Nachricht von Daniela Katzenberger erhalten. Im Interview mit dieser Redaktion zeigt sich dennoch, dass die Dschungelkönigin aus 2018 nur ungern auf ihre berühmte Schwester angesprochen wird.

Daniela Katzenberger: Schwester Jenny macht jetzt ihre eigene Realityshow

Seit dem 9. November können die Fans des Katzenberger-Clans die wohl emotionalsten Momente von Jenny Frankhauser im TV mitverfolgen. Jeden Mittwoch zeigt der Sender TLC ab 20.15 Uhr einen Teil der neuen Doku-Serie „Jenny & Steffen im Babyglück“. Hauptdarsteller sind – wie es der Titel bereits andeutet – Jenny Frankhauser und ihr Lebenspartner Steffen König, die Ende September zum ersten Mal Eltern geworden sind.

Das Kamerateam von TLC hat das Pärchen bis zu diesem einzigartigen Tag begleitet. Von Arztbesuchen, Babybauch-Shooting über das Gender Reveal bis zur Geburt des kleinen Damians teilen Jenny und Steffen alles mit der Öffentlichkeit.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für ihren Freund ist es sogar der erste Fernsehauftritt jemals – und das soll wohl auch so bleiben. „Steffen würde bei keinem anderen Fernsehformat mitmachen. Eine eigene Sendung zu drehen ist nochmal etwas ganz anderes“, erklärt Jenny im Interview. Bei „Jenny & Steffen im Babyglück“ habe er sich dennoch hervorragend geschlagen. „Was mir wichtig war, ist, dass er sich wohlfühlt, echt und locker vor der Kamera ist“, so die Reality-TV-Darstellerin.

Daniela Katzenberger ist noch immer ein rotes Tuch – „Eigenständige Person“

Auf die Frage, ob sie sich noch immer im Schatten ihrer Halbschwester Daniela Katzenberger sieht, antwortet Jenny mit einem deutlichen „Nein“. Zwar sei ihr bewusst, dass die Zuschauer sie als „Schwester von …“ kennengelernt haben, doch diese Phase habe sie längst hinter sich gelassen.

„Natürlich weiß man nach wie vor, dass wir Geschwister sind, aber das war auch nie das Problem. Ich darf aber nun meinen eigenen Weg gehen und werde als eigenständige Person gesehen und das macht mich wirklich glücklich“, betont die 30-Jährige.

Mehr Themen:

Nun darf Jenny also mal ganz allein im Rampenlicht stehen, doch schon im Januar dürfte sich wieder alles um Daniela Katzenberger drehen. Denn: Im Frühjahr 2023 tritt ihr Ehemann Lucas Cordalis beim RTL-Dschungelcamp an und könnte in die Fußstapfen seiner Schwägerin Jenny treten, die 2018 als Gewinnerin hervorgegangen ist.

Dieses TV-Event will sich Jenny Frankhauser nicht entgehen lassen. „Selbstverständlich werde ich mir die Staffel ansehen. Ich liebe diese Show und bin schon ganz gespannt, wer teilnehmen wird und wer sich die Krone holt“, gibt sie im Interview mit dieser Redaktion zu. Anders als in den Jahren zuvor wird sie dieses Mal aber nicht in Sondersendungen oder als Dschungelcamp-Expertin auftreten. „Aktuell kann ich mir nicht vorstellen, getrennt von meinem Kind zu sein und mein Fokus liegt gerade einzig und allein auf Damian.“