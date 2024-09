Daniela Katzenberger bald im „Dschungelcamp“? Fünf kuriose Fakten

Daniela Katzenberger – die Frau, die aus einer rosa Wolke Stardust gemacht hat. Seit ihren Anfängen bei „Goodbye Deutschland“ hat sie sich zu einem der bekanntesten Gesichter der deutschen Fernsehlandschaft entwickelt. Doch was macht die „Katze“ wirklich aus? Anlässlich ihrer neuen Doku auf Vox, die am Freitagabend (6. September) um 20:15 Uhr startet, hat „Der Westen“ fünf kuriose Fakten über sie zusammengestellt.

Fakt 1: Nackt mit Ansage! Daniela hat große Pläne für ihren 40. Geburtstag: Sie will sich „endlich“ für den „Playboy“ ausziehen! Was früher ein Traum war, wird 2026 Realität. „Mit 40 will ich in den ‚Playboy‘“, verkündet sie keck im „TV Digital“-Interview. Und warum? „Weil 40 für Frauen ein schlimmes Alter ist und weil ich damals unbedingt reinwollte, aber keinen Erfolg hatte.“

Daniela Katzenberger lässt die Katze aus dem Sack

Fakt 2: Dschungel für die Diva?! Ihre Mutter und ihr Mann nahmen bereits teil, und ihre Schwester Jenny holte sich 2018 sogar den Sieg! Doch für Daniela Katzenberger steht fest: Das RTL-Dschungelcamp wird sie niemals von innen sehen. „RTL könnte zahlen, was sie wollen – ich würde da niemals mitmachen“, stellt sie gegenüber „TV Digital“ klar. Denn wenn sie hungrig ist, wird die Katze zur Diva – und das möchte sie niemandem zumuten.

Fakt 3: Vom Frosch zum Prinzen? Bevor Lucas Cordalis in ihr Leben trat, musste Daniela Katzenberger einige Frösche küssen. Ihre TV-Bekanntheit stellte sich oft als Hindernis heraus. „Das größte Problem war, dass sie mit der Katzenberger ins Bett und mit Daniela aufwachten“, erzählt sie lachend in ihrem Podcast „Katze & Cordalis“. Dabei gesteht sie auch: „Ich war schonmal mit einem Fan zusammen.“ Die beiden hatten sich bei einer Autogrammstunde kennengelernt, doch die Beziehung zerbrach schnell.

Fakt 4: Der Ring der Peinlichkeit! Ein kleiner Unfall mit Tochter Sophia sorgte dafür, dass Daniela ihren Ehering für eine sehr lange Zeit nicht trug. Der Grund? Beim Wickeln verteilte sich Kinderkacke auf dem Schmuckstück – und den Geruch bemerkte sie erst bei einem Meeting. „Seitdem habe ich den nie wieder angehabt“, so die Katze 2022 in ihrem Podcast. Der Ring blieb seitdem in der Schachtel.

Fakt 5: Ohne Leberwurst geht nichts! Heimweh auf Mallorca? Bei Daniela dreht sich alles um Leberwurst. „Bei jeder Leberwurst, die ich in Spanien in einem deutschen Supermarkt sehe, bin ich echt gerührt“, gestand sie einst der Deutschen Presse-Agentur. Ein Stück Heimat, das sie nicht so schnell aufgibt. „Das ist für mich auch ein sehr emotionales Thema, denn ich bin sehr heimatverbunden. Mich pflanzt man da auch nicht so schnell um“.