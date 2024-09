Daniela Katzenberger schmiedet große Pläne für Tochter Sophia: „Viele TV-Anfragen“

Achtung, hier kommt die nächste Generation Katzenberger! Während Mama Daniela Katzenberger souverän die Reality-TV-Welt erobert hat, zeigt Tochter Sophia bereits jetzt, dass sie nicht nur das Rampenlicht liebt, sondern auch genau weiß, was sie will.

Im Gespräch mit „Gala“ verrät Daniela nun spannende Details über ihren aufgeweckten Wirbelwind.

Daniela Katzenberger: Tochter Sophia hegt besonderen Wunsch

In der neuesten Staffel der beliebten Doku-Soap auf VOX wird klar: Sophia hat das Showbiz-Gen ihrer Mutter geerbt. Mit ihrer frechen doch trotzdem zuckersüßen Art zieht sie die Zuschauer in ihren Bann. Trotzdem hält Daniela die Zügel fest in der Hand. „Sophia wünscht sich einen eigenen YouTube-Kanal, aber das halten wir noch zurück“, verrät sie gegenüber „Gala“.

„Sie sagt immer wieder: ‚Mama, ich möchte meine eigenen Sachen machen.‘ Sie ist ja auch schon von der Geburt an dabei und weiß, wie es läuft. Es haben auch schon viele Sender Interesse an ihr, sie bekommt sehr viele TV-Anfragen, aber wir halten es noch sehr zurück. Wenn sie bei uns in der Sendung dabei ist, ist es kein Thema, aber dass sie eigene TV-Formate macht, da sind wir noch sehr vorsichtig.“

Sophias Träume sind jedoch nicht nur auf die Kamera beschränkt. Begeistert erzählt Daniela von den medizinischen Ambitionen ihrer Tochter: „Sie möchte gern in die Medizin gehen, was ich nie erwartet hätte. Wenn ich sie zum Beispiel zu meinen Botox-Behandlungen mitnehme, die ich unter den Achseln vornehmen lasse, möchte sie am liebsten assistieren. Sie möchte dort auch ein Praktikum machen.“

Ob als nächste Schönheitschirurgin oder doch als YouTube-Star – die Möglichkeiten sind endlos. Und während viele TV-Sender bereits anklopfen, bleibt die Familie vorsichtig. „Ich möchte, dass Sophia die Schule beendet, dass sie ihr Abitur absolviert und studiert“, wünscht sich Daniela.