Daniela Katzenbergers neues Video: Es zeigt die ganze Wahrheit

Sie ist die wohl bekannteste Blondine des deutschen Fernsehens: Daniela Katzenberger. Berühmt wurde die sympathische 37-Jährige als Teilnehmerin der VOX-Serie „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“. Im Rahmen der Dreharbeiten versuchte sich Katzenberger damals bei Hugh Hefner für den Playboy zu bewerben.

Das Fernsehpublikum fand gefallen an dem trockenen Humor und der authentischen Art von Daniela Katzenberger, es folgten weitere Fernsehauftritte und eine eigene Sendung namens „Daniela Katzenberger – natürlich blond“. Auch als Sängerin und Autorin versuchte sich die Blondine. Inzwischen folgen dem Fernsehstar 2,2 Millionen Menschen auf ihrem Instagram-Profil, hier werden sie täglich mit Updates versorgt. Der neueste Post der Influencerin gibt nun schonungslos ehrlich die ganze Wahrheit preis.

Daniela Katzenberger macht ein Geständnis

Stolz präsentiert Daniela Katzenberger ihren Fans das Halloween-Kostüm, für das sie sich in diesem Jahr entschieden hat. In einem engen schwarzen Samtkleid mit lila Tüllelementen, schwarzen Pumps, einer braunhaarigen Perücke und stark überzeichnetem Make-up, tänzelt der Fernsehstar zu lustiger Musik durch das Wohnzimmer. So weit, so gut. Doch als sich Ehemann und Schlagerstar Lucas Cordalis in seinem Kostüm zeigt, kann sich selbst die Influencerin das Lachen nicht mehr verkneifen.

„Ich um sechs Uhr morgens“, betitelt Katzenberger das Kostüm ihres Liebsten. Cordalis hat sich als die verschlafene Version seiner Frau verkleidet. Er trägt eine blonde Langhaarperücke, pinke Hausschuhe, einen plüschigen Bademantel und hat von Katzenberger tiefe dunkle Augenringe aufgemalt bekommen. Außerdem findet die Influencerin Silikonkissen ihrer Brust-OPs in dem Bademantel ihres Mannes. Doch so fern ab und übertrieben scheint die Darstellung ihres Liebsten gar nicht zu sein. Als Katzenberger ihrem Schatz die tiefschwarzen Augenringe aufmalt, bezeichnet er die schwarzen Schatten als zu extrem. Doch die Influencerin gesteht daraufhin: „Weißt du, wie ich morgens aussehe? Bei uns ist jeden Tag Halloween!“ Für genau diese Authentizität lieben ihre Fans den VOX-Star.

Den lustigen Beitrag kommentiert Katzenberger mit den Worten: „Lucas hat wohl das authentischste Kostüm ever #happyhalloween.“ Was die Fans des Fernsehstars zu der originellen Kostümidee sagen, kann leider nur vermutet werden. Katzenberger hat die Kommentare unter ihren Instagram-Beiträgen deaktiviert.

Ob das Ehepaar in diesen Kostümen tatsächlich um die Häuser gezogen ist, bleibt fraglich. Ihren Fans hat Daniela Katzenberger mit ihrer lustigen Idee jedoch sicherlich den Abend versüßt.