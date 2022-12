Daniela Katzenberger: Mann Lucas packt aus – „DAS ging mir immer schon auf den Zwirn“

TV-Star Daniela Katzenberger und Sänger Lucas Cordalis führen seit über sechs Jahren eine skandalfreie Ehe, Töchterchen Sophia macht das Familienglück perfekt. Während Daniela Katzenberger sich in der Öffentlichkeit eher laut und offen gibt, scheint ihr Ehemann deutlich zurückhaltender zu sein. In einem Interview mit Tim Peters von „SWR Schlager“ hat der 55-Jährige jetzt über das Leben mit der schrillen Katze ausgepackt – und was ihn schon immer gestört hat.

Daniela Katzenbergers Ehemann Lucas Cordalis spricht über Privatleben

Nicht nur in ihren Outfits verköpert Daniela Katzenberger gerne die Blondine, die gerne rosa trägt. Auch in ihrem privaten Zuhause auf Mallorca hält sie gerne mädchenhaft und kitschig – sehr zur Freude von Tochter Sophia, die ganz nach ihrer berühmten Mama kommt.

In der Doku-Soap auf RTL Zwei können die Fans leicht den Eindruck bekommen, Lucas Cordalis hat bei seinen zwei Frauen eher wenig zu sagen – das bestätigt der nun auch im Fragenhagel mit Tim Peters auf Youtube.

„Zwei Mädels die auf lila und pinken Plüsch stehen, geht dir das manchmal so ein bisschen auf den Zwirn? Und würdest du da gerne mal was ändern, wenn du einrichten dürftest? Was würde raus und was käme rein?“, fragt der Schlagersänger seinen Kollegen während einer wilden Achterbahnfahrt.

Daniela Katzenberger: „Hab ja nicht die Katze im Sack geheiratet“

Der antwortet ehrlich: „Das ging mir immer schon auf den Zwirn. Aber ich hab ja nicht die Katze im Sack geheiratet, sondern ich wusste, worauf ich mich einlasse. Und hätte ich einen Sohn gezeugt, hätte ich die Chance gehabt, dass es hellblau wird. So bin ich halt mitgehangen, mitgefangen.“

Alles in allem wirkt der Mann von Daniela Katzenberger mit seinem Hahn-im-Korb-Dasein aber sehr zufrieden. Auf die Frage von Tim Peters, wie Lucas Cordalis sein Leben mit einem Wort beschreiben würde, antwortet der deutlich: „Glücklich sein.“