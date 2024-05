Daniela Katzenberger: Bootsausflug wird ihr zum Verhängnis

Kult-Blondine Daniela Katzenberger ist eine der schillerndsten TV-Persönlichkeiten Deutschlands. Mit ihrer schlagfertigen und humorvollen Art hat sie nicht nur das Herz von Ehemann Lucas Cordalis, sondern auch das ihrer Fans erobert. Doch denen zeigt sie nun die nackte Wahrheit auf Instagram.

Daniela Katzenberger gibt Einblicke hinter die Kulissen

Vom Reality-TV-Star zur erfolgreichen Unternehmerin – Daniela Katzenberger hat eine beeindruckende Karriere hingelegt, die von Authentizität und immer einer Prise Witz geprägt ist. Durch die Vox-Show „Auf und davon“ wurde die 37-Jährige mit ihrem einzigartigen Look und ihrer wallenden blonden Mähne bekannt. Mittlerweile hat sie sich mit ihrer Familie eine eigene TV-Sendung auf RTL2 gesichert.

Seit 2019 lässt Katzenberger ihre Follower bereits in ihrer Wahlheimat Mallorca an ihrem Leben teil haben. Hier lebt sie mit Mann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia nun schon seit fünf Jahren. Doch nicht nur im Fernsehen darf man den TV-Star bewundern. Mit stolzen 2,2 Millionen Anhängern auf Instagram lässt sie ihre Community auch einen Blick hinter die Kulissen werfen. Momentan befindet sie sich mitten in den Dreharbeiten für neue Folgen ihrer Reality-Sendung. Und die können auch mal schmerzhaft verlaufen!

Daniela Katzenberger: Dieser Fehler wird ihr im Gedächtnis bleiben

Bei sonnigen 23 Grad genießt Daniela Katzenberger einen entspannten Ausflug auf dem Boot – doch das mit Folgen! Denn die 37-Jährige zeigt neben glasklarem blauen Wasser und einer atemberaubenden Naturkulisse auch die Konsequenz ihres Trips.

In ihrer Instagram-Story postet sie ein Bild ihres knallroten Rückens! „Ratet mal, wer es verpeilt hat, den Rücken einzuschmieren“, titelt sie zu dem leuchtenden Hautton. So endet der sonst perfekter Tag auf dem Meer für Daniela mit einer schmerzhaften Erinnerung an die Wichtigkeit von Sonnenschutz.

Seit sieben Staffeln nimmt die Kult-Blondine ihre Fans schon in der Show „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ mit. Wann genau die Ausstrahlung der neuen Folgen startet, wird der TV-Star sicherlich bald mit seinen Followern teilen.