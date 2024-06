Daniela Katzenberger verkündet große Neuigkeiten – „Hab so Herzklopfen“

Mit ihrer humorvollen Art und ihrem Pfälzer Dialekt verzaubert Daniela Katzenberger Fernsehzuschauer bereits seit dem Jahr 2019. Die VOX-Sendung „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ machte sie zum Reality-TV-Star, seitdem geht es für die Kult-Blondine karrieretechnisch steil bergauf.

Auch als Influencerin macht Daniela Katzenberger eine gute Figur, dem Instagram-Profil der Entertainerin folgen stolze 2.2 Millionen Menschen. Nun durfte der Fernsehstar Neuigkeiten verkünden, die das Herz des ein oder anderen Fans sicherlich höher schlagen lassen.

Daniela Katzenberger: Back to the roots

Daniela Katzenberger zieht mit ihrer eigenen Serie wieder zurück zu dem Sender, bei dem ihre Karriere begann. Im Rahmen des VOX-Formats „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ zeigte sich die 37-Jährige erstmals vor den Fernsehkameras, es folgten eine Vielzahl an weiteren Formaten. Im Jahr 2015 wechselte Katzenberger dann zum Sender RTL2 und agierte in Doku-Soaps wie „Mit Lucas im Hochzeitsfieber.“

Nun gab VOX in seiner Jahresvorschau für die Season 2024/25 bekannt, dass Daniela Katzenberger ab sofort wieder im Programm zu finden sein wird.

Der Sender bezeichnet das anstehende Doku-Format rund um Daniela Katzenberger wie folgt: „Das Leben der Kult-Blondine mit Ehemann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia auf Mallorca – in all seinen Facetten.“ Die Fans von Katzenberger können sich also auf viele private Einblicke in den Alltag des Fernsehstars freuen.

Auch die Influencerin selber scheint sich über ihren Senderwechsel zu freuen. In ihrer Instagram-Story teilt sie die großen Neuigkeiten und schreibt dazu: „Hab so Herzklopfen!“ Für den Fernsehstar fühlt sich dieser Wechsel sicherlich wie ein Nachhausekommen an.

Wann die ersten Folgen der neuen Doku-Serie rund um Daniela Katzenberger und ihre kleine Familie ausgestrahlt werden, ist noch nicht bekannt. Fans der Kult-Blonde dürfen sich sicherlich auf eine gute Unterhaltung freuen.