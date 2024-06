Daniela Katzenberger gesteht – „Ich will damit abschließen“

Bye-bye Pummelhose und hallo, Traumfigur! Kultblondine Daniela Katzenberger (37) hat sich von ihren überschüssigen Pfunden verabschiedet und feiert ihre neue Silhouette mit einem ebenso großen wie symbolischen Schritt: Sie mistet ihren Kleiderschrank aus!

Aber nicht nur ein paar alte Jeans und Pullover müssen gehen – Daniela sagt einem ganzen Lebensabschnitt Lebewohl.

Daniela Katzenberger macht einen radikalen Cut

Innerhalb eines Jahres hat Daniela beeindruckende zehn Kilogramm verloren. Ein Wahnsinnserfolg, der nicht nur auf der Waage sichtbar ist, sondern auch in jeder Jeans, die jetzt zu groß geworden ist. Auf Instagram teilt sie ihren Fans mit: „Ich habe ausgemistet. Ich hatte so den Rappel. Ich habe Pullis weggeschmissen, Leggings. Sachen, die zu groß sind oder scheiße aussehen oder abgetragen sind.“ Ihre Follower sind begeistert von so viel Offenheit und Durchhaltevermögen.

+++ Daniela Katzenberger stellt ihren Lucas bloß – „Auf die Gefahr hin, dass er sich scheiden lässt“ +++

Für die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit bedeutet das Ausmisten jedoch weit mehr als nur mehr Platz im Kleiderschrank. Es ist ein symbolischer Neuanfang. „Man schmeißt ja auch so ein Stück Vergangenheit weg. Es ist nicht nur zu groß, sondern man will ja auch damit abschließen, mit so einer Phase, in der man so unglücklich war.“ Doch der Weg zur Traumfigur kam für Daniela nicht ohne Opfer.

Die Blondine musste auch Abschied von einigen geliebten Rundungen nehmen. „Wohler fühle ich mich zwar jetzt… Aber auf einer großen Kiste sitzt man einfach bequemer“, gesteht sie mit einem Augenzwinkern auf Instagram.