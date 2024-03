Daniela Katzenberger macht Schluss – „Lasse ich offiziell hinter mir“

Sie ist der lebende Beweis dafür, dass sich eiserne Disziplin im Kampf um den Traumkörper lohnt: Daniela Katzenberger ist kaum wiederzuerkennen! Über zehn Kilo hat die TV-Bekanntheit nach eigenen Angaben bereits abgespeckt. Und das zeigt sie auch ganz stolz auf ihrem Instagram-Kanal.

Dort freuen sich ihre 2,2 Millionen Follower nämlich mit ihr über diesen wahnsinnigen Abnehmerfolg. Doch neben Freude, macht sich auch eine gewisse Melancholie bei Daniela Katzenberger breit. Die Erinnerung an ihre alte Figur und ihre Unzufriedenheit macht ihr stellenweisen immer noch zu schaffen.

Daniela Katzenberger veröffentlicht vielsagendes Bild

Daniela Katzenberger hat es geschafft. Sie kommt ihrem Traumkörper immer näher! Noch vor ein paar Monaten war sie vor allem als Naschkatze bekannt. Doch nun ist sie dank gesunder Ernährung und viel Sport fitter denn je. Und das wirkt sich natürlich auch auf ihr Selbstbewusstsein aus, wie sie auf Instagram erzählt.

In einer Story postet sie ein älteres Foto von sich, wo sie eine schwarze Leggings und ein bauchfreies Top trägt. Daniela Katzenberger will damit auf etwas ganz bestimmtes hinaus. Sie spricht nun offen über ihren Kampf mit ihrem Körper und dem unwohlen Gefühl, was sie über Jahre hatte.

Daniela Katzenberger teilt intimes Detail aus ihrer Vergangenheit

„Jahrelang nur schwarze Leggings. Jeder hat immer gesagt ‚Alter, zieh doch mal was anderes an!‘ Aber keiner hat checkt, wie krass unwohl ich mich gefühlt habe“, schreibt sie zu dem Schnappschuss. Zum Hintergrund: Schwarze Kleidung hat soll bekanntlich schlanker machen. Vermutlich griff die Influencerin daher immer zu dieser Wahl.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Doch damit ist nun Schluss. Daniela Katzenberger hat ihr Schicksal in die eigene Hand genommen und wird fortan dafür sorgen, dass sie sich nur noch wohl in ihrem Körper fühlen wird. „Diese Phase lasse ich offiziell hinter mir“, sagt sie.