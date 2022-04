Daniela Katzenberger: Schwester Jenny will ihr Baby „nicht verstecken“

Daniela Katzenberger: So tickt die kesse TV-Blondine

Nachdem die Schwester von Daniela Katzenberger, Jenny Frankhauser, die Baby–News öffentlich gemacht hat, bekam sie für einige Aussagen einen Shitstorm. Dass sie sich aber nicht von negativen Kommentaren den Mund verbieten lässt, zeigt sie jetzt auf Instagram. Bei einer Fragerunde plaudert sie private Details aus.

In ihrer Instagramstory postet die 29–Jährige jetzt einen Fragesticker mit der Überschrift „Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass...“. Ihre Fans können ihr dann Fragen schicken, die diesen Satz vollenden. Eine Followerin möchte zum Beispiel von Schwester von Daniela Katzenberger wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie Zwillinge bekommt. „Null Prozent. Da ist zu 100 Prozent ein kleiner Sonnenschein drin!“, schreibt sie und postet ein Ultraschallbild.

Bei der Fragerunde stellt ein Fan der Schwester von Daniela Katzenberger eine Frage, die bestimmt viele interessieren dürfte: „Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Kind zeigen wirst?“. Darauf antwortet Jenny Frankhauser mit ihrer Einschätzung von 50 Prozent Wahrscheinlichkeit. Was sie dann schreibt, ist eine Überraschung.

Daniela Katzenberger: Schwester möchte das Baby „nicht verstecken“

Jenny Frankhauser ist sich nicht zu 100 Prozent sicher, ob sie ihr Baby zeigen will, sondern halt nur zu 50 Prozent. In ihrer Instagramstory schreibt die Dschungelkönigin: „Ich habe immer gesagt, dass ich mein Kind bestimmt zeigen werde und es nicht verstecken möchte. Es ist ein großer Teil von mir und ich zeige hier mein Leben. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher“.

Hat sie etwas ihre Meinung geändert? Anscheinend schon. Der Grund dafür ist aber nicht nur verständlich, sondern auch herzzerreißend süß: „Ich bekomme gerade einen extremen Beschützerinstinkt und weiß noch nicht, wie ich es dann schlussendlich handhaben werde. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Sollte ich mein Baby zeigen, dann natürlich nur bewusst gewählte Situationen/Bilder. Nichts, mit zu viel Haut zum Beispiel“.

