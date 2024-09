Daniela Katzenberger holt die Vergangenheit ein – plötzlich kommen ihr Tränen

Endlich hat das Warten ein Ende! Denn Daniela Katzenberger kehrt mit ihrer Reality-TV-Show zurück auf die Bildschirme. Ab dem 6. September können Zuschauer wieder das turbulente Leben rund um die kultige Blondine und ihre Familie, Mutter Iris, Ehemann Lucas Cordalis und Tochter Sophia, verfolgen.

Dabei wird es gleich am Anfang emotional. Katzenberger, die vor Jahren in ihrer Wahlheimat Mallorca ihren Durchbruch feierte, besucht in der Auftaktfolge einen Ort, den viele noch heute mit ihr verbinden: Ihr legendäres Café Katzenberger. Wo einst ihr Erfolgsgeschichte begann, kann der TV-Star seine Gefühle nicht zurückhalten.

Daniela Katzenberger: Es wird emotional

Mallorca ist nicht nur das Traumziel vieler Deutschen, sondern auch seit acht Jahren die Wahlheimat von TV-Star Daniela Katzenberger. Als „Goodbye Deutschland“-Star startete dort auf Vox ihr Weg ins Rampenlicht. Jetzt kehrt die Katze zu ihren Wurzeln zurück, denn die neuen Folgen ihrer Reality-Show werden ab jetzt auf dem Sender ausgestrahlt, wo alles begann.

Zeit also, noch einmal in die Vergangenheit zu reisen. Dazu besucht Daniela Katzenberger mit Lucas Cordalis im Gepäck ihr ehemaliges Café, was kurz nach der Eröffnung vor 14 Jahren einen echten Boom erlebte. Schon 2016 machte die Katze dann Schluss mit ihrem Unternehmen – doch die Erinnerungen wiegen noch immer schwer.

Daniela Katzenberger kommen die Tränen

Schon beim ersten Anblick des Gebäudes hält Ehemann Cordalis fest: „Also viel Glanz von damals hat es nicht mehr, wenn ich ehrlich bin.“ Auch Daniela Katzenberger ist von dem, was sie sieht, sichtlich bewegt. Anstelle ihres Cafés ist heute eine andere Bar in die Räumlichkeiten eingezogen.

Der Anblick geht nicht spurlos an Katzenberger vorbei – prompt kommen ihr die Tränen. „Ich hätte niemals gedacht, dass ich hier mit 37 Jahren stehe und auf die Zeit zurückblicke und gar nicht wusste, dass das der Anfang ist von allem“, reflektiert der TV-Star.

Der Besuch wirft Daniela Katzenberger zurück in eine unbeschwerte Zeit, die sie heute manchmal vermisst. Denn ihr Leben hat sich mit Mann und Kind um 180 Grad verändert – und die Leichtigkeit von damals bleibt oft auf der Strecke.