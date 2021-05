Daniela Katzenberger: Ehemann Lucas in Sorge – „Ist es das Risiko wert?“

Lass uns rund zwölf Jahre zurückspringen. Wir schreiben das Jahr 2009. Eine junge Frau namens Daniela Katzenberger ist auf dem Weg in die USA. Begleitet vom Drehteam der Vox-Show „Auf und davon – mein Auslandstagebuch“ versucht die Blondine auf Teufel komm raus in den US-Playboy zu kommen.

Klappen sollte das nicht, doch ein Kultstar wurde geboren. Blonde Extensions, skurril tätowierte Augenbrauen, Daniela Katzenberger wurde zum Liebling der Zuschauer.

Daniela Katzenberger: Busen-Zoff mit Ehemann Lucas Cordalis

Heute ist Daniela Katzenberger ein Star. Ganz Deutschland kennt sie. Zusammen mit Ehemann Lucas Cordalis lebt die „Katze“ auf Mallorca. Das Paar hat ein Kind, eine eigene TV-Show. Es ist glücklich. Doch eine Eigenart vom damals hat Daniela Katzenberger noch immer nicht abgelegt. Ihr Hang zur Verschönerung. Auch durch die plastische Chirurgie.

So denkt Daniela Katzenberger in der ersten Episode der neuen „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“-Folgen über einen Eingriff an ihren Brüsten nach.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

„Ich habe mal überlegt, ob ich sie straffen lasse“, sagt sie ihrem Mann Lucas Cordalis. So würden ihre Brüste schon etwas hängen. Der jedoch ist davon alles andere als begeistert. „Was ist denn so schlimm bei dir Schatz. Deine Brust ist wunderbar. Die kannst du so lassen, wie sie ist“, entgegnet der.

Daniela Katzenberger eiskalt: „Ich diskutiere mit dir nicht mehr“

Ein Satz, den Daniela gar nicht gerne hören will. „Ich diskutiere mit dir nicht mehr“, fährt sie ihren Mann an. Doch Lucas ist ernsthaft besorgt. Schockiert schaut er sich Fotos von verpfuschten Brust-Operationen im Netz an. „Wenn ich das sehe, dann mache ich mir natürlich schon Sorgen. Ist es das Risiko wert?“, fragt sich Lucas.

Ob Daniela Katzenberger sich trotz der Bedenken unters Messer legt, siehst du in den neuen Folgen von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ bei RTL2 oder TV Now.

Ein Detail aus ihrer Zeit im Lockdown auf Mallorca hat Daniela Katzenberger vorab schon mal verraten. Sie flüchtete immer an zwei Orte vor ihrem Mann. Hier erfährst du wohin!