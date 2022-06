Daniela Katzenberger: Iris in Sorge um ihre Tochter – „Ich habe Angst“

Endlich geht es wieder los. Lange haben die Fans von Daniela Katzenberger warten müssen, nun dürfen sie sich endlich auf neue Folgen ihrer Lieblings-Auswanderin freuen.

Am Mittwochabend (22. Juni 2022) um 20.15 Uhr startet die neue Staffel von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“. Doch wie lange wohl wird dieses Glück noch halten?

Daniela Katzenberger: Neustart in der alten Heimat?

So sind auf dem Instagram-Account von RTL2 bereits erste Ausschnitte aus der neuen Staffel zu sehen und die werfen kein gutes Licht auf die Zukunft von Deutschlands liebster Blondine.

„An Deutschland vermisse ich alles“, ist die 35-Jährige sichtlich geknickt. Es ist nicht das erste Mal, dass bei Daniela Katzenberger durchscheint, dass sie lieber gestern als heute zurück in ihre Heimat kehren würde. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte die Kultblondine ein Video, in dem sie über die heißen Temperaturen auf der Baleareninsel jammerte.

Daniela Katzenberger: Iris Klein macht sich Sorgen um ihre Tochter

Sie sei völlig fertig, verriet Daniela damals. Und auch ihre Mutter Iris Klein macht sich Sorgen um ihre Tochter. „Ich habe Angst, dass die Daniela wieder für ganz nach Deutschland zurückziehen will“, so Iris Klein.

Drei Dinge, die du über Daniela Katzenberger noch nicht wusstest:

Daniela Katzenberger heißt mit zweitem Vornamen Denise

Ihr Stiefvater Peter Klein nahm 2011 an den Castings zu X-Factor teil

Daniela Katzenberger war schon nackt in der 'Bild'

Iris Klein spricht offen über die Umzugsgedanken ihrer Tochter Daniela Katzenberger. Foto: IMAGO / Hartenfelser

Dazu passt: Daniela Katzenberger würde gerne eine Wohnung in Deutschland kaufen, damit sie, wenn sie für Termine in die alte Heimat fliegt, nicht ständig in Hotels schlafen muss. Ob die 35-Jährige mitsamt Ehemann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia also wirklich ihre Zelte auf Mallorca abbrechen wird? Wir sind gespannt. Aufklärung gibt es am Mittwochabend ab 20.15 Uhr bei RTL2.

