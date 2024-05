Daniela Katzenberger stellt ihren Lucas bloß – „Auf die Gefahr hin, dass er sich scheiden lässt“

Sie ist ein wahrer Reality-TV-Star und ihr pfälzischer Dialekt sorgte bei Fernsehzuschauern von Anfang an für gute Laune. Daniela Katzenberger gilt als Kult-Blondine und ist seit ihrer Teilnahme am VOX-Format „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ eine feste Größe in der deutschen Fernsehwelt.

Und auch privat läuft es für den Fernsehstar wie am Schnürchen. Bereits seit Anfang 2014 ist Daniela Katzenberger mit dem Schlagersänger Lucas Cordalis liiert, im Jahr 2015 bekam das Liebespaar Töchterchen Sophia. Doch auch nach mehr als zehn gemeinsamen Jahren findet die Influencerin einen neuen Weg, wie sie ihren Liebsten bloßstellen kann.

Daniela Katzenberger nutzt jede Gelegenheit

Bereits vor einigen Jahren haben Daniela Katzenberger und ihr Lucas auf Mallorca ihr Zuhause gefunden. Da die Kult-Blondine jedoch auch des Öfteren auf deutschem Boden für Fernsehformate drehen muss, reist das Liebespaar regelmäßig hin und her. Bei der Vielzahl der Flüge kann einem schon mal langweilig werden, weshalb sich Katzenberger immer wieder neue Beschäftigungsmöglichkeiten sucht.

Das neuste Video, dass Daniela Katzenberger nun mit ihren 2,2 Millionen Instagram-Followern teilt, zeigt sie gemeinsam mit ihrem Lucas bei ihrer letzten gemeinsamen Flugreise. Während die 37-Jährige Kopfhörer in den Ohren hat und sich zu ihren Lieblingssongs zu entspannen scheint, hat sich Lucas für einen kurzen Mittagsschlaf entschieden. Mit dem Kopf nach hinten an den Sitz gelehnt, ist der Musiker eingeschlafen. Der Mund des Sohnes von Schlagerlegende Costa Cordalis ist dabei weit geöffnet.

Diese Gelegenheit lässt sich Daniela Katzenberger natürlich nicht entgehen und filmt die lustige Schlafposition ihres Gatten.

Das Video, das ihren Lucas während seiner kurzen Erholungspause ganz schön bloßstellt, versieht Daniela Katzenberger mit Opernmusik. An den richtigen Stellen pfeift der Fernsehstar mit und schwenkt dann die Kamera immer wieder auf den friedlich schlafenden Lucas. Die Schlafposition des Musikers wirkt durch die klassische Musik umso komischer. Katzenberger kommentiert das Video mit den Worten: „…auf die Gefahr hin, dass er sich scheiden lässt“ – und ergänzt den Hashtag #eheleben.

Mit einer Scheidung muss Daniela Katzenberger nach dem Posten dieses lustigen Videos wohl nicht rechnen. Ob sich Lucas Cordalis über diese Momentaufnahme freuen wird, bleibt jedoch auch fraglich.