Daniela Katzenberger: Irritiert am Flughafen – „WTF“

Sie ist ein absolutes Promi-Phänomen: Deutschlands bekannteste Reality-Blondine Daniela Katzenberger. Ihr kometenhafter Aufstieg als Reality-TV-Star beginnt 2009, als sie für das Doku-Format „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ von einem Kamerateam in die USA begleitet wird. Ihr Ziel: Als sexy Playboy-Bunny im Magazin von Hugh Hefner so richtig durchzustarten.

Aus der Karriere als international gefeiertes Nacktmodel wurde leider nichts, aber ihr freches Mundwerk und ihre lustig-naive Art kamen bei den deutschen Zuschauern extrem gut an. 2010 castete „Vox“ Daniela Katzenberger für die Nachfolge-Doku-Soap „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“. Diesmal eröffnete sie ein Café in Santa Ponça an der Westküste von Mallorca, und das Entertainment-Format wurde zum absoluten Quotenhit. Seitdem ist die gelernte Kosmetikerin mit Realschulabschluss nicht mehr aus der deutschen TV-Landschaft wegzudenken.

Daniela Katzenberger – ihre Fans sind ihr total wichtig

Neun Jahre schon ist die Katzenberger mit Sänger und „Dschungelcamp“-Teilnehmer Lucas Cordalis zusammen. Ein absolutes Promi-Traumpaar. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2016 leben die beiden mit ihrer kleinen Tochter Sophie auf Mallorca, das „Café Katzenberger“ haben sie allerdings bereits 2017 geschlossen.

Ein eigenes TV-Format hat die Kult-Blondine zur Zeit nicht am Start, aber in ihrer Rolle als Influencerin folgen ihr täglich über zwei Millionen Menschen. Regelmäßig füttert „Die Katze“, wie sie von ihren Fans liebevoll genannt wird, ihren Instagram-Kanal mit Fotos und Stories aus ihrem Alltag.

Daniela Katzenberger verstört: „Was ist denn HIER los?“

Aktuell hat sich Daniela Katzenberger auf den Weg nach Deutschland gemacht, wie man ihrem Insta-Feed vom 25. Oktober entnehmen kann. Am Flughafen von Palma de Mallorca ist der Fernsehstar total irritiert. So viele Menschen hat sie im Herbst wohl noch nie im Ankunftsbereich gesehen: „Wer fliegt denn Ende Oktober noch nach Malle?! WTF“ fragt „Die Katze“ verwundert, gefolgt von einem lachenden Emoji.

Wahrscheinlich hat die lustige Quasselstrippe nicht auf dem Zettel, dass in einigen Bundesländern die Herbstferien gerade erst begonnen haben. Die Baleareninsel ist für viele deutsche Urlauber das ganze Jahr über eine Reise Wert. Mallorca ist halt nicht nur einmal im Jahr.