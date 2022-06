Daniela Katzenberger: Mama Iris Klein mit deutlichen Worten – „Ich hasse es“

Seit 2009 ist Daniela Katzenberger im TV zu sehen. Mit dem Fernsehauftritt hat sie automatisch den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt. Und Mutter Iris? Die saß mit im Boot.

Alle kennen sie als Mutter von Daniela Katzenberger. Vor allem zu Beginn der Karriere ihrer Tochter befand sich Iris Klein eher im Schatten der TV-Blondine. Mittlerweile ist Iris aber zu einer eigenen Marke geworden. Doch gefällt ihr das Leben in der Öffentlichkeit?

Daniela Katzenberger: Mama Iris Klein mit deutlichen Worten

Genau diese Frage beantwortet die 55-Jährige jetzt bei einer Fragerunde auf Instagram. Dort wollte ein Fan von ihr wissen: „Hasst du das Leben in der Öffentlichkeit manchmal? Stelle es mir sehr hart vor“.

Iris Klein gibt offen zu, dass das Leben in der Öffentlichkeit für sie nicht leicht ist. Foto: picture alliance / dpa | Frank Rumpenhorst

Ihre Antwort darauf könnte eindeutiger nicht sein: „Ja, sehr oft sogar. Aber wenn man da einmal reingeschlittert ist, kommt man da nicht mehr raus“.

Daniela Katzenberger: Ist das ein Hilfeschrei von Iris Klein?

Es scheint sie wirklich zu belasten, dass sie so in der Öffentlichkeit steht, denn weiter schreibt Iris auf Instagram: „Ich hasse es, wenn die Presse immer so einen erfundenen Müll über mich schreibt und man nichts dagegen machen kann“. Einen Lichtblick gibt es am Ende des Tunnels dann aber doch noch für die Mutter von Daniela Katzenberger: das Geld. „Also versuche ich einfach das Beste daraus zu machen und verdiene wenigstens Geld mit TV und Instagram. Ist dann eine kleine Entschädigung“.

