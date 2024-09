Daniela Alfinito mit emotionaler Beichte zu neuem Album – „Ich war ganz unten“

Angesichts der Neuigkeiten, die Daniela Alfinito im Interview mit unserer Redaktion verrät, dürften die Schlager-Fans Freudensprünge machen.

Wobei der „Auslöser“, wenn man es so nennen mag, wahrlich kein schöner ist. Doch die 53-Jährige kam aus der schwierigen Zeit stärker hervor – und diese Kraft möchte sie nun auch ihren Fans schenken.

Daniela Alfinito spricht über schwere Zeiten

Die Fans von Daniela Alfinito lieben nicht nur ihre Musik, sondern auch ihre bodenständige, herzliche Art. Ihre Alben landen regelmäßig auf Platz eins der deutschen Albumcharts – verdrängten schon Größen wie Udo Lindenberg von der Spitze und trotzdem arbeitet die 53-Jährige weiterhin als Altenpflegerin. Auch wenn der Job anstrengend ist, sei er ihre Berufung, wie sie gegenüber unserer Redaktion erzählt. Doch auch im Leben von Daniela Alfinito gab es harte Zeiten.

„2019 habe ich mich von meinem damaligen Mann getrennt. Es ging einfach nicht mehr. Ich war zu der Zeit wirklich tief am Boden, ich war ganz unten“, erinnert sich die 53-Jährige zurück. Ihr neues Album „Blick nach vorn“, welches im Januar 2025 erscheint, soll eine Hommage an genau diese Momente der Trennung sein.

„Ich hab nach der Scheidung alles hinter mich gebracht, aber es gibt Menschen, die sind genau jetzt in der gleichen Situation wie ich damals. Und denen will ich sagen ‚Hey, es geht weiter'“, so Daniela Alfinito. Wenn sie nachts im Auto sitze, höre sie auch ihre eigenen Lieder. „Die geben mir Kraft“, sagt die 53-Jährige. Und eben diese Kraft möchte sie auch ihren Fans geben.