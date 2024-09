Daniela Alfinito: Zwischen Altenheim und Schlager-Bühne – „Seit sechs Jahren keinen Urlaub“

Daniela Alfinito bringt die Schlager-Herzen zum Höherschlagen, hat die Musik quasi mit der Muttermilch eingesogen. Bereits im Alter von sieben Jahren verstärkt sie das beliebte Duo „Amigos“, bestehend aus ihrem Vater Bernd Ulrich und ihrem Onkel Karl-Heinz.

Seit 2003 ist die 53-Jährige auch als Solokünstlerin unterwegs. Ihre Alben schießen regelmäßig an die Spitze der deutschen Albumcharts. Doch Star-Allüren sucht man bei ihr vergebens. Die sympathische Schlagersängerin ist stets auf dem Boden geblieben, arbeitet sogar trotz großer Musikerfolge weiterhin als Altenpflegerin. Wie sie das alles unter einen Hut bekommt, erzählt sie im Interview mit unserer Redaktion.

Daniela Alfinito zwischen Schlager-Himmel und Berufung

Man könnte meinen, der Tag von Daniela Alfinito hat mehr als 24 Stunden: 21. September Ramstein-Miesenbach, 22. September Weinheim, 27. September Halle, 28. September Grimma – die Liste ihrer Auftritte alleine für den Rest des Jahres 2024 ist lang – und trotzdem arbeitet sie weiter als Altenpflegerin, was alleine schon ein sehr anstrengender Beruf ist.

Da kommt bei dem ein oder anderen sicherlich die Frage auf, warum sich der Schlager-Star so viel Arbeit aufbürdet. Danielas Antwort darauf ist eindeutig: „Die Altenpflege ist meine Berufung. Das war schon immer mein Wunsch. Ich bin seit 32 Jahren in dem Beruf und habe noch keinen Tag bereut fünf Uhr in der Früh aufzustehen und die dementen Menschen zu betreuen“.

Doch auch wenn Daniela Alfinito ihren Beruf über alles liebt, so hat er sich über die Jahre verändert – teilweise auch zum Negativen. „Es ist viel Bürokratie dazugekommen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit für die Menschen, dass wir uns mit denen unterhalten können“, erzählt sie.

Früher sei die 53-Jährige nach Hause gekommen und war mit sich und ihrer Leistung zufrieden. Heute sei das teilweise nicht mehr der Fall. „Heute fehlt ja auch überall Personal“, spricht sie von den Schattenseiten. Trotzdem gebe ihr der Beruf viel zurück und mache ihr immer wieder klar, wie wichtig ihre eigene Gesundheit sei.

Und so werkelt Daniela Alfinito quasi von morgens bis nachmittags im Pflegeheim und glänzt abends auf den Schlager-Bühnen Deutschlands. Überspitzt gesagt, natürlich. „Ich gebe meinen ganzen Urlaub her, für die Musik“, erklärt die 53-Jährige, wie sie Schlager und Altenpflege unter einen Hut bekommt.

„Ich bin ja teilweise auch in der Woche unterwegs, da muss ich halt Urlaub nehmen. Ich hab seit sechs Jahren keinen ‚richtigen‘ Urlaub gehabt – die Musik ist einfach mein Urlaub, sie gibt mir so viel zurück“, sagt Daniela. Ihre Fans dürften bei der folgenden Aussage zu stimmen: Das merkt man in jedem Lied und bei jedem Auftritt.