„Couple Challenge“: Teilnehmer auf 180 – „Die gehen über Leichen“

Folge zwei von „Couple Challenge“ endete mit einem Cliffhanger – Folge drei startet mit einer bösen Überraschung! Das Exit-Game der vergangenen Folge mutierte schnell zu einem Rivalen-Kampf: Paulina Ljubas und Tommi Pedroni gegen Sandra Sicora und Tobias Wegener! Entgegen aller Erwartungen konnten Sandra und Tobi sich schlussendlich durchsetzen. Die Folge: Reality-Experten Paulina und Tommi müssen die Show als Erstes verlassen.

In der neuen Folge folgt der Schock-Moment: Aufgrund Iris krankheitsbedingten Exits dürfen Tommi und Paulina zu „Couple Challenge“ zurückkehren. Mit den Worten „Da sind wir wieder“ stolziert Paulina Ljubas zurück ins Camp. Ihrer Erzfeindin und zugleich Tommis Ex-Freundin Sandra fehlen die Worte: „Ich hasse sowas Unfaires!“ Von da an wird die Luft von Minute zu Minute dicker!

„Couple Challenge“: Jetzt fliegen die Fetzen

„Also gestern habe ich mich gefreut, dass ich ihn herausgeschmissen habe und jetzt steht er schon wieder vor der Tür. Das kann doch nicht wahr sein! Ihre Wut kann sie auch vor Tommi nicht zurückhalten, und geht sofort auf Konfrontationskurs: „Es ist voll unfair, dass ihr wieder hier seid. Ihr habt verloren und müsst nach Hause, ganz einfach. Was für ein Scheiß! Hätte ich das gewusst, hätte ich noch kurz in ihr Bett gekotzt!“

Auch Julian F.M. Stoeckel ist alles andere als begeistert über die Rückkehrer: „Ich weiß, dass ihr von RTL in die Hände klatscht und euch wahnsinnig darüber freut, dass wir uns so ärgern!“ Er hat absolut kein Verständnis dafür, dass Tommi und Paulina so tun, als ob Nichts wäre: „Warum setzen sie sich jetzt zu uns und wollen mit uns reden? Ich verstehe das nicht. Die tun so als wenn nichts wäre, was ist denn das?! Das sind für mich auch keine Stars. Ich muss mich mit denen auch gar nicht auseinandersetzen, ich lebe in einer ganz anderen Welt!“ Auch sein Freund Marcell ist sichtlich verärgert: Die gehen über Leichen!“

„Couple Challenge“: Ein unerwarteter Ausgang

Entertainer Stoeckel hält fest: „Morgen werde ich sie wieder wählen!“ Und er hält sein Wort: „Man kann nicht um Entschuldigung bitten, wenn man der ganzen Gruppe gegenüber ein Fehlverhalten zeigt. Damit ist die Sache für mich gegessen und deswegen wählen wir Tommi und Paulina.“

Alles für die Katz‘ – die Bemühungen waren umsonst. Entgegen aller Erwartungen entscheiden Sandra und Tobi sich bei der Nominierung für Dilara und Roya und damit steht es fest: Dieses Mal landen Gigi Birofio mit seinem Onkel Luciano sowie Dilara Kruse und Roja Soraya im Exit-Game! Paulina kann ihr Glück kaum fassen: „Wir gehen gar nicht in die Exit-Challenge!“ Diese Entscheidung löst nicht nur Streitigkeiten zwischen den Paaren aus – auch Tobi Wegener ist nicht mit der Entscheidung seiner Team-Partnerin einverstanden! Ob sich die Wogen da wohl nochmal glätten lassen?! Letztendlich verlieren Gigi und Luciano das Spiel und müssen das Camp verlassen!

„CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt” läuft ab dem 12. März immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL Zwei und bereits eine Woche vorab auf RTL+.