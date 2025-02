Corinna Harfouch: Nach dem „Tatort“ herrscht Gewissheit

Sonntag ist der traditionelle Tag des „Tatort“. Ja, es ist fast schon ein bundesweiter Krimi-Tag. Schließlich versammeln sich zum Ende der Woche Millionen vor den Bildschirmen, um sich gemeinsam mit den Ermittlerteams auf Mörderjagd zu begeben.

Am Sonntag (16. Februar 2025) begab man sich in Berlin auf Mörderjagd. Im „Tatort“ mit dem Titel „Vier Leben“ ging es für Susanne Bornard (gespielt von Corinna Harfouch) und ihren Kollegen Robert Karow (gespielt von Mark Waschke) darum, einen Mord mitten im Zentrum der deutschen Hauptstadt aufzuklären.

Der „Tatort“ unterliegt im Quotenduell

Am helllichten Tage in der Nähe des U-Bahnhofes Friedrichstraße ein Mann aus großer Entfernung von einem Scharfschützen erschossen. Bornard und Waschke stehen nun doppelt unter Druck. Auf der einen Seite muss ein Mord aufgeklärt werden, auf der anderen Seite steht ein wichtiger Staatsbesuch in Berlin an. Verständlich, dass die Innensenatorin schnellstmögliche Aufklärung drängt.

Ein Fall, wie gemacht für den Quoten-Thron, doch von dem mussten sich Corinna Harfouch und ihr „Tatort“-Team am Sonntagabend verabschieden. Der bleib aber dennoch in Berlin. So schauten zwar stattliche 7,395 Millionen Menschen den ARD-Krimi an, bescherten dem Ersten damit eine Quote von 23,8 Prozent im Gesamtpublikum, wie das Branchenportal „DWDL“ berichtet – am Quadrell ums Kanzleramt kam man aber nicht vorbei.

Unglaubliche Quoten fürs Quadrell

7,548 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wollten CDU-Mann Friedrich Merz, SPD-Politiker Olaf Scholz, Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck und AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel diskutieren sehen. RTL durfte sich über eine starke Quote von 25,2 Prozent freuen.

Noch besser lief es für die Kölner im jungen Publikum. Da schauten 3,298 Millionen Menschen zu, ein bombastischer Marktanteil von 44,7 Prozent. Da konnte der „Tatort“ nicht mal ansatzweise mithalten. Den wollten 1,128 Millionen sehen, ein Marktanteil zur besten Sendezeit von 14,9 Prozent.