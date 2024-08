Coldplay in München: Plötzlich steht ein Weltstar neben Chris Martin auf der Bühne

Es ist wahrlich der Sommer der Musiklegenden. Taylor Swift, Adele, ACDC, Coldplay… kaum ein Weltstar machte in diesem Jahr nicht in Deutschland Halt. Nachdem Coldplay bereits in Düsseldorf umjubelte Konzerte in der Merkur-Spiel-Arena gegeben hatten, ging es nun im Münchner Olympiastadion weiter. Es sollte ein Triumphzug werden.

„Music of the Spheres“. Das ist der Titel der Welt-Tournee, die die Mannen um Chris Martin nun in die bayrische Landeshauptstadt brachte. Wie auch schon in Düsseldorf wurde es bunt, mystisch, farbenfroh. Doch Coldplay hatten noch eine weitere, ganz besondere Überraschung im Gepäck.

Coldplay lotsen einen Weltstar ins Olympiastadion München

So stand nämlich plötzlich ein weiterer Superstar neben Chris Martin auf der Bühne des Olympiastadions: Shawn Mendes. Zusammen mit Coldplay performte er den Welthit „Fix you“.

++ Coldplay-Konzert in Düsseldorf: Plötzlich springt ein Security-Mann auf die Bühne ++

Wie emotional. Und das kam auch bei den Fans gut an. Zu Tausenden wurden Smartphones in die Höhe gereckt, beim Refrain lautstark mitgesungen. Ein besonderer Moment für die Zehntausenden, die es ins Stadion geschafft hatten.

Coldplay und Adele: Kommt es zum Duett der Giganten?

Und es war nicht der einzige Höhepunkt des Abends. So grüßte Chris Martin laut dem „Merkur“ auch Megastar Adele, die ebenfalls derzeit in München ist, auf dem Messegelände gleich zehn Konzerte spielt. Der Sommer der Weltstars also – er hat München erreicht.

Und vielleicht wird es ja sogar noch besser. So spekulieren die Fans, dass es doch schon am Freitag (16. August 2024) zum Duett der Megastars kommen könnte. Adele spielt eines ihrer Konzerte. Coldplay jedoch haben frei, treten erst am Samstag (17. August 2024) und Sonntag (18. August 2024) wieder im Olympiastadion auf. Adele und Chris Martin auf einer Bühne – das dürfte den Konzertsommer 2024 wohl auf immer unvergesslich machen.