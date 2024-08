Coldplay-Konzert in Düsseldorf: Plötzlich springt ein Security-Mann auf die Bühne

Konzerte sind immer wieder für Überraschungen gut. Ob nun genauestens geplant oder doch spontan – nicht selten kommt es auf oder auch neben der Bühne zu völlig unerwarteten Szenen.

So auch geschehen bei einem der Coldplay-Konzerte in Düsseldorf. Dort sorgte ein Security-Mann für Aufsehen, als er plötzlich auf der Bühne stand.

Coldplay-Konzert: Besonderer Moment in Merkur Spiel-Arena

Die Stimmung war top und die Fans in bester Laune, als Coldplay im Juli drei Konzerte in Düsseldorf spielte. Am 20., 21. und 23. Juli stand die britische Band rund um Frontsänger Chris Martin in der Merkur Spiel-Arena auf der Bühne und bescherte seinen Fans einen unvergesslichen Abend.

Jeder Zuschauer dürfte dabei einen ganz bestimmten Moment in Erinnerung behalten, der besonders, emotional oder auch vollkommen überraschend war. Einer dieser Momente dürfte für viele sicherlich auch dieser sein: Mitten während des Coldplay-Konzerts springt plötzlich ein Security-Mann auf die Bühne.

Darum stand der Security-Mann plötzlich auf Coldplay-Bühne

Öffentlich machte diese Szenen jetzt niemand Geringeres als die Band selbst. Bei Instagram teilte die Gruppe ein Video, in dem Sänger Chris Martin zu sehen ist, wie er unweit der Bühne einen Sicherheitsmitarbeiter antippt und mit auf die Bühne nimmt.

Dort bekommt der Mann eine Alien-Maske aufgesetzt und rockt mit Dancemoves anschließend das Parkett. Das Publikum bebt und zeigt sich begeistert von dem überraschenden Auftritt.

Unter dem Motto „Everyone is an alien somewhere“ hatte Coldplay bereits bei anderen Konzerten Security-Mitarbeiter auf die Bühne geholt. Eine Idee, die ganz offensichtlich hervorragend ankommt.