Chris Töpperwien: Nach „Goodbye Deutschland“ hat er Gewissheit

Bereits seit dem Jahr 2006 unterhält die VOX-Sendung „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ ein Millionenpublikum. Ein Fernsehteam begleitet Einzelpersonen oder Familien, die Deutschland den Rücken zukehren und ihr ganz großes Glück im Ausland finden wollen. In der Episode von Freitag (7. März) geht es um ein ernstes Thema. Denn Fernsehstar Chris Töpperwien muss die Auswirkungen der Brände in Los Angeles am eigenen Leib erfahren.

Am Tag nach der Ausstrahlung hat der Reality-TV-Star und Unternehmer nun zumindest in einer Hinsicht Gewissheit.

Chris Töpperwien kehrt nach Los Angeles zurück

Nach den verheerenden Waldbränden in Los Angeles kehrt Chris Töpperwien nun in seiner Wahlheimat zurück. Das Kamerateam von „Goodbye Deutschland“ begleitet den Fernsehstar, während dieser sich erst einmal einen Überblick über die Lage verschafft. Der 51-Jährige selbst hatte Glück im Unglück, denn das Heim von seiner kleinen Familie blieb von den Flammen unangetastet.

Auch solche authentischen Einblicke in herausfordernde Lebenssituation gehören zu der Kult-Serie dazu. Die Fernsehzuschauer nehmen am Alltag der Protagonisten teil und erleben ihre Sorgen und Nöte hautnah mit. Am Tag nach der Ausstrahlung liefert das Medienmagazin „DWDL“ die Einschaltquoten des Abends.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bescherte „Goodbye Deutschland“ verhältnismäßig niedrige Zahlen. Die Sendung mit Chris Töpperwien konnte einen Markanteil von 5.4 Prozent verzeichnen, 235.000 Menschen schalteten am Freitagabend ein. Wie das Webportal „klamm.de“ berichtet, konnte die VOX-Serie beim Gesamtpublikum lediglich einen Marktanteil von 2.6 Prozent einholen.

Der Spitzenreiter des Abends ist beim Gesamtpublikum der ZDF-Krimi „Der Staatsanwalt“ gewesen. Mit einem Marktanteil von stolzen 22.1 Prozent kann sich der Primetime-Film durchaus sehen lassen. Auch die RTL-Show „Let’s Dance“ konnte an diesem Abend überzeugen, 3.36 Millionen Menschen schauten den prominenten Kandidaten bei ihren Tanzeinlagen zu.

Chris Töpperwien hat sich mittlerweile an ein Leben vor der Kamera gewöhnt. Der Reality-TV-Star wird „Goodbye Deutschland“ sicherlich auch in Zukunft treu bleiben.