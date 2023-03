Chris Brown in Berlin: Sänger überrascht Fan mit sexy Tanz – doch mit diesem Ende hatte keiner gerechnet

Was für eine Aktion! Am Mittwoch (1. März) brachte Chris Brown die Mercedes-Benz-Arena in Berlin zum Beben. Im Rahmen seiner „Under The Influence“-Tour begeisterte der Sänger das Publikum in der Hauptstadt mit einer Show, die es definitiv in sich hatte: Neben Feuerfontänen und sprühenden Funken heizte auch der Musiker selbst die Meute mit seinen erstklassigen Tanzschritten ein.

Für eine Besucherin dürfte der Abend allerdings besonders gut in Erinnerung bleiben: Die dunkelhaarige Schönheit wurde inmitten der ausverkauften Halle von Chris höchstpersönlich ausgewählt, um zu ihm auf die Bühne zu kommen. Dort erwartete die Frau ein Spektakel, mit dem sicherlich keiner gerechnet hatte!

Chris Brown legt sexy Tanzeinlage hin

Mit vier Tänzern im Schlepptau tingelte Chris Brown um die Dame herum, die auf einem Stuhl platz nehmen durfte. Doch es wird noch heißer: Mit verführerischem Blick beglückte der 33-Jährige die Beauty mit einem Lapdance – beinahe wäre es sogar noch zu einem Kuss gekommen. Den Moment wollte die Besucherin mit ihrer Handykamera festhalten. Doch davon war Chris offensichtlich alles andere als begeistert.

Nachdem der Hottie das Smartphone der Dame ein erstes Mal behutsam auf ihren Schoß legte, es sich die junge Frau aber erneut schnappte, machte Chris kurzen Prozess: Er entriss ihr das Handy und schleuderte es mitten in die Menge! Während die Besucherin nur noch entsetzt ihrem Mobilgerät hinterherschauen konnte, erntete Chris für seine Reaktion tobenden Applaus vom Publikum.

Chris Brown erntet tobenden Applaus

Auch im Netz wurde der „Loyal“-Interpret für sein Handeln vom Großteil seiner Fans gefeiert. „Einfach die beste Reaktion von ihm! Es hätten Mädels verdient dort zu sitzen, die es genossen hätten und zu schätzen wissen“, lautete beispielsweise nur einer der zahlreichen Kommentare. Manche User zeigten sich allerdings auch entsetzt: „Wieso ist er denn so respektlos? Man hätte sie auch einfach wieder runterbringen können – einfach nur frech von ihm!“

Doch Chris Brown gibt wenige Stunden nach seinem Konzert in Berlin Entwarnung. „Die Kleine hat ihr Smartphone wieder zurück“, teilte der Grammy-Preisträger in seiner Instagram-Story mit. Am 4. März steht für Chris dann direkt das nächste Konzert an – diesmal in München. Also aufgepasst Mädels: Sollte Chris für euch tanzen, dann lasst euer Handy doch einfach mal in der Tasche und genießt den Augenblick!