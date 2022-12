Céline Dion unheilbar krank: Sängerin sagt 2023 alle Konzerte in Deutschland ab

Es ist ein Schock für die Fans von Celine Dion. Die kanadische Sängerin muss ihre geplanten Konzerte in Deutschland verschieben und das aus einem bitteren Grund. Die Sängerin ist unheilbar krank.

Die 54-Jährige leidet unter schweren und anhaltenden Muskelkrämpfen, wie der Konzertveranstalter von Dion jetzt bekannt gab. Die Folge: Céline Dion wird bei den für Februar und März geplanten Konzerten in Deutschland nicht auf der Bühne stehen.

Céline Dion muss Konzerte in Deutschland absagen

„Es tut mir weh, euch mitteilen zu müssen, dass ich nicht in der Lage sein werde, meine Tournee in Europa im kommenden Februar fortzusetzen“, lässt sie ihre Fans wissen. Wie sie auf ihrem Instagramkanal bekannt gibt, leidet die Sängerin an einer unheilbaren Krankheit, das nur in sehr seltenen Fällen auftritt.

Bei Dion wurde gerade erst die neurologische Störung „Stiff-Person-Syndrom“ diagnostiziert. Die Diagnose liefert die Antwort auf die Krämpfe, unter denen die Sängerin bereits seit Längerem leidet. „Leider beeinträchtigen diese Krämpfe jeden Aspekt meines täglichen Lebens, was manchmal zu Schwierigkeiten beim Gehen führt und es mir nicht erlaubt, meine Stimmbänder zu benutzen, um so zu singen, wie ich es gewohnt bin“, erklärt Céline Dion.

Céline Dion leidet an „Stiff-Person-Syndrom“

Um gesund zu werden, hat sich die Sängerin in ärztliche Behandlung begeben. Bei den Betroffenen des „Stiff-Person-Syndrome“ kommt es zum unkontrollierten Zusammenziehen der Muskeln. Dabei beschränkt sich die Krankheit nicht nur auf die Beine, sondern kann auch in anderen Gliedmaßen auftreten und durch Stress verstärkt werden. Heilbar ist die Krankheit zwar nicht, durch eine dauerhafte medikamentöse Therapie lässt sie sich allerdings kontrollieren.

Trotz dieser bitteren Nachricht will Dion nicht aufgeben und plant ihre Konzerte auf 2024 zu verschieben. Geplant waren Auftritte in Köln, Berlin, München, Hamburg und Mannheim. Unter ihrem Instagrambeitrag nehmen die Fans Anteil – die vielen Nachrichten dürften die Sängerin darin bestärken, schnell wieder gesund zu werden. Denn wie sie selbst sagt: „Ich liebe euch so sehr und ich hoffe wirklich, dass ich euch bald wiedersehen kann.“