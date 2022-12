Cathy Hummels: Neues Foto sorgt für Zoff – „Was für ein widerliches Verhalten“

Kurz nach einer Trennung auf eine Hochzeit eingeladen zu werden, das dürfte wohl jeder bezeugen, der dies einmal erleben musste, ist keine schöne Sache. Man will sich für das Glück der Freunde freuen, wird aber ungewollt immer vom eigenen Unglück eingeholt. Das ist auch bei Cathy Hummels nicht anders, wie sie nun bei Instagram verriet.

Gestern war ich auf einer Hochzeit und habe gesehen, „wie mein kleines Engelchen Sophia ihren Traummann Julian geheiratet hat. Ihr Traum ist in Erfüllung gegangen. Man hat die Liebe einfach unfassbar gespürt“, schreibt Cathy Hummels. Doch trotz all der Liebe und Freude für die Freunde, war der Besuch der Vermählung für die 34-Jährige kein leichter Gang.

Cathy Hummels: Zoff unter den Fans

„Natürlich war ich auch ein wenig traurig. Nicht aus mangelnder Freunde, sondern weil meine Vorstellung, die ich als kleines Mädchen von einer Familie hatte, Vergangenheit ist. Dinge ändern sich. Ich akzeptiere meine Situation und mache das Beste draus. Metaphorisch gesehen: Ich breite meine Flügel aus und greife nach den Sternen. Wisst ihr was? Ich bin gerade auf dem Weg zu einem meiner großen Träume“, so Hummels.

Man könnte sich nun für Cathy freuen, dass sie ihr Leben nach der Trennung von Mats Hummels wieder in Angriff nimmt. Doch es gibt leider auch Menschen, die das nicht können. „Breite alles aus, was du hast, nur erhoffe dir nichts. Wenn du es dir anders vorgestellt hast, hättest du mehr tun müssen, mehr in die Beziehung investieren müssen. Zum Beispiel nach Dortmund umziehen müssen. Es ist deine Schuld alleine“, schreibt ein Hater bei Instagram.

Und bekommt nur wenige Momente später ordentlich Gegenwind. „Wie kann man so übergriffig sein? Was für ein widerliches Verhalten“, schießt beispielsweise eine Followerin von Cathy Hummels zurück. Und eine weitere ergänzt: „Ach wie schön einfach wäre das doch, ein Anderer hat Schuld und ich bin raus aus der Verantwortung. Und im Zweifel ist in den verstaubten, patriarchat-vernebelten Gehirnen halt die Frau die Schuldige. Ja liebe Männer, die Realität wird euch wehtun.“