Cathy Hummels: DAS geht ihr auf die Nerven – „Habe da echt ein Problem mit“

Cathy Hummels hat sich in den letzten Jahren zu einer festen Persönlichkeit in der deutschen Medienlandschaft entwickelt. In ihrem neuen Podcast „Hummeln und Fische“ diskutiert sie jetzt mit ihrer Schwester, wie anders das Leben ohne eine frühe Schwangerschaft verlaufen wäre.

Dabei fällt die Entertainerin ein hartes Fazit.

Cathy Hummels: Dieses Thema lässt ihre Schwester nicht los

Bekannt wurde Cathy Hummels zunächst als Ehefrau des deutschen Fußballstars Mats Hummels, doch die heutige Moderatorin hat sich schnell eine eigene Identität jenseits des Sports ihres Exmannes geschaffen. Mit ihrer charmanten und offenen Art begeistert sie nicht nur ihre Fans, sondern hat sich auch als erfolgreiche Autorin und Influencerin einen Namen gemacht, moderiert dazu unter anderem das RTL-Format „Kampf der Realitystars.“ In ihrem neuesten beruflichen Projekt springt die 36-Jährige auf den Podcast-Trend auf und zeigt sich dort mit ihrer Schwester so privat wie nie.

In ihrer aktuellen Ausgabe widmet sich die ehemalige Spielerfrau einem emotionalen Thema: Mutter sein und der Schwangerschaft. Denn Cathys Schwester Vanessa hat das frühe Mama-Werden vor allem von einer Sache abgehalten.

Cathy Hummels: DAS kann sie an sich selbst nicht leiden

Demnach erzählt Cathy, dass ihre Schwester bereits früher ihr Lebensziel herausgefunden hätte, wäre sie nicht so früh schwanger geworden. „Ich hätte mehr an mich gedacht und nicht so viel an andere“, ergänzt Vanessa. „Ich habe ja auch immer geschaut, dass es anderen gut geht“, reflektiert die Hummels-Schwester weiter.

„People pleaser“, nennt das Cathy. „Das haben wir beide. Wir haben da beide echt ein Problem mit.“ Hummels verrät, dass sie weiterhin daran arbeiten muss, sich nicht ständig darum zu bemühen, es allen recht zu machen.

Cathy Hummels Schwester, Vanessa Fischer, hielt sich jahrelang aus der Öffentlichkeit heraus. 2023 posierte Vanny, wie sie genannt wird, gemeinsam mit ihrer prominenten Schwester in der Juli-Ausgabe des „Playboy.“ Über das Privatleben von ihr ist nicht allzu viel bekannt. Was man jedoch weiß, ist, dass sie zwei Söhne hat.