Cathy Hummels‘ Flughafen-Krimi in London: Rettung kam in letzter Sekunde

Wenn man meint, man hätte schon alles gesehen, kommt Cathy Hummels um die Ecke und beweist: Das Leben der RTL2-Moderatorin ist alles andere als langweilig!

Die 36-jährige Mode-Ikone, bekannt für ihre ständige Präsenz auf Instagram, hat ihre Follower erneut auf eine Achterbahn der Gefühle mitgenommen. Dieses Mal war es eine turbulente Reise nach London, die in einem wahren Flughafen-Krimi gipfelte.

Cathy Hummels: Chaos in London

Alles begann mit einem scheinbar harmlosen Plan: Cathy wollte in London ihrem Lieblingsfußballteam beim Champions-League-Spiel die Daumen drücken. Doch was als einfache Support-Mission begann, verwandelte sich schnell in Stress pur. Nach dem Spiel wollte die Influencerin schnell zurück nach München, doch der Weg zum Flughafen wurde zur Odyssee. „Der Fahrer hat sich verfahren“, berichtete Hummels verzweifelt in ihrer Instagram-Story.

+++ Cathy Hummels fährt zum Champions-League-Finale des BVB: Video macht fassungslos +++

„Ich war um 13 Uhr am Flughafen, nach 2,5h Stunden Autofahrt. Und um 13 Uhr ist das Check-in geschlossen“, so Cathy. Dabei könne sie zwar noch fliegen allerdings ohne ihren Koffer. Für die 36-Jährige ein Ding der Unmöglichkeit. Zu ihrem Entsetzen gab es keinen weiteren Flug nach München. „Es gibt keinen anderen Flug außer morgen“, teilte sie ihren Followern mit.

Die Aussicht, die Nacht am Flughafen verbringen zu müssen, war alles andere als verlockend. Doch Cathy wäre nicht Cathy, wenn sie nicht eine kreative Lösung parat hätte.

Aus ihrer Verzweiflung heraus wandte sich Hummels an fremde Menschen am Londoner Flughafen. Dabei fand sie tatsächlich eine freiwillige Helferin, die bereit war, ihren Koffer am nächsten Tag mit nach München zu nehmen. „Wir tauschten unsere Kontaktdaten aus und ich drückte ihr 200 Euro in die Hand“, erklärte Cathy, die sich mittlerweile wieder in München befindet. „Und jetzt fliegt mein Koffer mit der Laura. Und ich bin so dankbar.“