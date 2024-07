Cathy Hummels wird „respektlos“ angegangen – es ist kein Unbekannter

Cathy Hummels steht seit Jahren im Fokus der Öffentlichkeit. Für sie ist Cybermobbing leider kein Fremdbegriff. Die 36-Jährige musste sich im Rampenlicht schon früh ein dickes Fell aneignen, zu heftig war die Kritik aus dem Netz. Doch nun schockt die Mutter eines Sohnes mit ihrer neuesten Offenbarung.

In einem Bekenntnis in ihrem Podcast „Hummeln & Fische“ offenbarte die RTL2-Moderatorin, dass auch Menschen aus ihrem eigenen Umfeld sie mitunter respektlos behandeln – und sie es kaum noch wahrnimmt.

Cathy Hummels ist von Mobbing gezeichnet

In einer emotionalen Folge ihres Podcasts sprach Cathy Hummels mit ihrer Schwester Vanessa über ihre Erfahrungen. „Deswegen frage ich mich ja manchmal, was habe ich an mir, was Menschen dazu verleitet, so zu sein“, gestand sie offen ein. Die Ex-Frau des Fußballstars Mats Hummels enthüllte, dass sie es mittlerweile gewohnt sei, von anderen schlecht behandelt zu werden.

+++ Cathy Hummels packt aus: Dieses Geheimnis lässt sie strahlen! +++

„Und das ist schon krass, weil auch Vanessas Freund, […] wenn der manchmal merkt, wie Menschen – auch aus meinem Umfeld – mit mir reden, hat er auch schon zu uns gesagt: ‚Cathy, merkst du das eigentlich gar nicht, wie die mit dir reden?’“, erzählte sie weiter. Cathy Hummels scheint dafür mittlerweile blind zu sein, weil sie es einfach nicht anders kennt. „Dann habe ich so gesagt: ‚Nee, was denn?’“, berichtete die 36-Jährige und betonte, dass der Freund ihrer Schwester sie erst darauf hinweisen musste, dass manche Menschen aus ihrem Umfeld ganz „respektlos“ mit ihr umgehen.

„Ich check das manchmal gar nicht mehr“, verteidigte sich Cathy Hummels während der Podcast-Folge. Sie fügte fast etwas entschuldigend hinzu: „Klar habe ich mir irgendwann, auch aufgrund der Depressionen, meine Welt geschaffen – deswegen bin ich ja auch anders!“