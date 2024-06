Cathy Hummels erlebt Reise mit Hindernissen – „Ich will wieder heim“

Sie ist ein It-Girl, wie es im Buche steht und ist auf den roten Teppichen des Landes zu Hause. Größere Bekanntheit erlangte Cathy Hummels als Ehefrau des Fußballspielers Mats Hummels, mittlerweile ist die 36-Jährige als Moderatorin von Formaten wie „Love Island“ in aller Munde.

Aus ihrer Ehe mit Profifußballer Mats Hummels ging der gemeinsame Sohn Ludwig hervor. Und der Fünfjährige stellt nun auch den Grund dar, weshalb sich Cathy Hummels auf die Reise nach London begeben hat, um ihren Ex-Mann auf dem Spielfeld anzufeuern. Doch direkt zu Beginn der Reise läuft plötzlich nichts so, wie die Influencerin es geplant hatte.

Cathy Hummels kommt ins Straucheln

Perfekt gestylt und mit einem Koffer in der Hand filmt sich Cathy Hummels im Spiegel ihrer Wohnung und schreibt freudig: „Jetzt nach London für den Champions-League-Knaller. Mein Sohn hat es sich gewünscht. Sein Papa freut sich und braucht seinen Support.“ Am 1. Juni wird das Champions-League-Finale in London stattfinden und die Influencerin und ihr Sohn werden live vor Ort sein.

Doch bereits bei ihrer Ankunft in London läuft für Cathy Hummels nichts wie geplant. In ihrer Instagram-Story klagt die Influencerin ihren Fans ihr Leid.

Zunächst kommt das Gepäck von Cathy Hummels einfach nicht an. Das It-Girl berichtet genervt: „Ich stehe hier seit eineinhalb Stunden und warte auf mein Gepäck und es kommt nicht. Der Flug von meinen Eltern ist sogar nach mir gelandet und die haben schon ihr Gepäck. Super. Das nervt.“ Doch damit nicht genug. Als die Influencerin dann im Hotel ankommt, waren ihre Zimmer plötzlich nicht mehr reseviert.

Die Moderatorin schleicht durch die Gänge des Hotels und berichtet ihren Followern: „Es ist in Deutschland schon 20 Uhr und ich bin fix und fertig.“ Hummels Stresslevel ist so hoch, dass sie sogar schreibt: „Ich will jetzt wieder heim.“ Doch kurze Zeit später sind die ganzen Probleme wieder vergessen, das It-Girl darf sein Zimmer beziehen und erkundet gemeinsam mit Söhnchen Ludwig und ihren Eltern die Stadt.

Für Söhnchen Ludwig wird dieser Ausflug nach London sicherlich ein ganz besonderes Erlebnis sein. Gemeinsam mit seiner Mutter wird der Fünfjährige am Samstag seinen Vater auf dem Spielfeld anfeuern.