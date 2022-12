Cathy Hummels lästert über Boris Becker – und wird prompt von ihm angezeigt

Da hat sich Cathy Hummels glatt an ihrer scharfen Zunge verbrannt. Nachdem sie in ihrem neuen Podcast über den Ex-Häftling Boris Becker abledert, erreicht sie plötzlich ein Schreiben der Polizei. Es stammt vom ehemaligen Tennisprofi höchstpersönlich.

Seit seiner Rückkehr nach Deutschland scheint Boris Becker nicht lang zu fackeln. Er will sich nicht länger zum Gespött machen. Die drastische Handlung des Ausnahmetalents dürfte jedoch bei einigen Menschen für Irritation sorgen – allen voran Cathy Hummels.

Boris Becker stellt Anzeige gegen Cathy Hummels

Der Skandal um Boris Beckers zweieinhalbjährige Haftstrafe hat deutschlandweit Aufsehen erregt. Der 55-Jährige ist am 29. April verurteilt worden, da er in einem Insolvenzverfahren Vermögenswerte in Millionenhöhe unterschlagen hat. Ein gefundenes Fressen für jeden Kritiker des Sportlers. Insbesondere sein ewiger Kontrahent Oliver Pocher lässt keine Gelegenheit aus, um Boris Becker bloßzustellen, parodiert ihn sogar für einen Werbespot.

Als nun auch noch Cathy Hummels gegen ihn schießt, platzt dem dreifachen Wimbledon-Sieger der Kragen. Wie „Bild am Sonntag“ erfahren hat, soll Boris eine Strafanzeige gegen die Moderatorin bei der Staatsanwaltschaft München gestellt haben. Auf Nachfrage der Zeitung hat sich Becker zwar nicht zu dem Vorfall äußern wollen, es ist aber davon auszugehen, dass es sich um üble Nachrede in der Öffentlichkeit handelt.

Cathy Hummels prangert Beckers Freilassung an: „Das ist ein Verbrechen“

Doch was hat Cathy Hummels dem Ex-Tennisprofi angetan? In ihrem neuen „Shitstorms“-Podcast, den die Influencerin gemeinsam mit Komiker Matze Knop präsentiert, lässt die 34-Jährige kein gutes Haar an Becker. Als es darum geht, dass er bereits nach wenigen Monaten aus der Haft entlassen wird, hält Cathy mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg.

„Ich mag das überhaupt nicht, wenn man, nur weil man berühmt ist, mit Samthandschuhen angefasst wird. Das ist ein Verbrechen, was er gemacht hat, und deswegen ist es auch gerechtfertigt, dass er das absitzen muss. Er hat viele Menschen geprellt, betrogen und verarscht und das gehört sich einfach nicht. Dann muss man wie jeder andere, wenn er das machen würde, ins Gefängnis“, ärgert sich die Ex-Frau von Mats Hummels. Deutliche Aussagen, die Cathy Hummels nun teuer zu stehen kommen können.