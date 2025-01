Cathy Hummels: Das geht bei ihr und Oliver Pocher – „Wir sind ready“

Herrscht hier etwa Liebe in der Luft? Seit Wochen brodelt es, und jetzt wollen Fans endlich wissen: Was geht da wirklich zwischen Cathy Hummels (36) und Oliver Pocher (46)? Die beiden sind seit Kurzem ein heißes Thema und sorgen für jede Menge Gesprächsstoff.

In einer Instagram-Fragerunde wollte ein neugieriger Fan es genau wissen. Cathys Antwort? Charmant wie immer:

„Bei mir und Olli geht, dass ich ihn wirklich schätze. Dass wir eine tiefe Freundschaft haben, dass wir uns wirklich auch schätzen und uns gerne mögen. Und ehrlich gesagt habe ich ihn sehr, sehr gerne.“

Und als wäre das nicht genug, schickte sie noch einen Luftkuss in die Kamera: „Der ist für dich, Olli.“

Cathy Hummels und Oliver Pocher: Was läuft da wirklich?

Das klingt nach mehr als nur platonischer Zuneigung, oder? Die beiden haben beim „Cathy’s Charity Christmas“-Event ordentlich geflirtet. „Der Olli ist schon ein toller Typ“, schwärmte Cathy gegenüber RTL. Und Olli? Der setzte noch einen drauf: „Wir sind sowas von ready to go. Wir buchen dann ‚Sommerhaus‘, ‚Temptation Island‘. Ich würde sie gerne bei ‚Naked Attraction‘ kennenlernen, um wirklich ihren Charakter zu studieren.“

Eine klare Ansage oder einfach nur Pocherscher Humor?

Fakt ist: Beide sind Single und könnten theoretisch loslegen. Cathy ist seit ihrer Trennung von Mats Hummels auf dem Markt, und auch Olli ist nach der Trennung von Amira Aly wieder zu haben. Doch ganz so einfach ist es nicht: Cathy hat sich als Mama von Sohn Ludwig klare Prioritäten gesetzt. „Bevor ich meinen Sohn alleine lasse, muss der Mann schon wirklich überzeugen. Meine private Zeit gehört meinem Sohn,“ stellte sie klar.

Aber was steckt hinter diesem fröhlichen Geplänkel? Ist es nur Show oder bahnt sich da etwas Ernstes an? Cathy und Olli haben jedenfalls Spaß an den Spekulationen und spielen gekonnt mit den Schlagzeilen.