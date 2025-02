Cathy Hummels beim Workout – ihr Gym-Buddy ist kein Unbekannter

Ob Urlaubsschnappschüsse, Fashion-Tipps, Koch- und Backinspirationen oder Momente aus ihrem Alltag – ihren knapp 700.000 Follower bietet Cathy Hummels eine Vielfalt an inspirierendem Content. Nur eines blieb den Fans bisher meist verborgen – Einblicke in ihr Workout. Dabei ist die Moderatorin als echte Fitness-Enthusiastin bekannt.

Doch jetzt scheint sich dies zu ändern! So gewährt Cathy plötzlich exklusive, private Trainingsmomente, und das Besondere: Sie ist dabei nicht alleine. An ihrer Seite ist ein sehr bekannter Mann, der unter anderem das Feuer auf dem Tanzparkett von Let’s Dance entfachte.

Cathy Hummels zeigt neue Seite von sich

Wenn jemand ein ausgeprägtes Know-How über Krafttraining und gesunde Ernährung hat, dann doch wohl der frühere deutsche Gewichtheber und Gold-Olympionike Matthias Steiner. Kein Wunder also, dass Cathy nun auf seine helfenden Hände beim Workout zurückgreift. In einem aktuellen Instagram-Reel lässt sie ihre Follower jetzt auf unterhaltsame Art und Weise daran teilhaben.

Das Besondere dabei: Die Moderatorin selbst gerät dabei gar nicht ins Schwitzen. Vielmehr dient sie dem früheren Let’s Dance-Teilnehmer als Trainingstool. Steiner beginnt das Schulterdrücken mit einer federleichten Stange. Die Moderatorin fordert ihn heraus: „Matthias, sag mal: Ist das alles, was du drauf hast, oder was?“ Selbstverständlich war das vorherige Gewicht für ihn natürlich ein Kinderspiel!

Cathy Hummels über den Schultern von Matthias Steiner

Problem nur: Im Home-Gym sind keine schwereren Langhantelstangen oder Hantelscheiben verfügbar. Schnell findet Matthias eine Lösung. Dabei wird’s spektakulär: Er nimmt sich einfach Cathy an, wirft sie in die Luft und drückt sie mit Leichtigkeit hinter seinem Kopf in die Höhe. Schlussendlich stellt sie fest, dass in Matthias wohl doch mehr Kraft steckt. Sie fügt scherzhaft hinzu: „Für was ’ne Cathy alles gut ist!“

Die Gründe für das gemeinsame Workout lassen die beiden dabei offen. Dennoch macht Cathy ihren Fans Hoffnung. Anscheinend gehen der Olympionike und die Moderatorin von nun an häufiger als Instagram-Workout-Duo an den Start! So lautet ihr fröhlicher Abschlusssatz ihres Reels: „More comes soon!“, zu Deutsch „Mehr kommt bald!“