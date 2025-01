Pierre Sanoussi-Bliss privat: DARUM reichte der „Dschungelcamp“-Teilnehmer nach 18 Jahren Klage ein – „Menschenverachtend“

Als Schauspieler und Filmregisseur hat Pierre Sanoussi-Bliss schon viel mit dem deutschen Fernsehen zu tun gehabt – im Reality-TV ist er jedoch ein Neustarter. Bekannt geworden ist Pierre Sanoussi-Bliss für seine Rolle in der ZDF-Serie „Der Alte“ – doch damit ist schon lange Schluss. Doch was sind die privaten Gründe für das vorzeitige TV-Aus von Pierre Sanoussi-Bliss? Im Dschungelcamp feiert der Schauspieler jetzt sein Comeback.

Nach seinem Serien-Aus hatte Pierre Sanoussi-Bliss schon lange keine große Rolle mehr im TV. Doch anstatt zurück in den Kommissardienst zu treten, lässt sich der Schauspieler 2025 bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ blicken. Wie Pierre Sanoussi-Bliss privat tickt, verraten wir.

Pierre Sanoussi-Bliss im TV: Für diese Rollen ist er bekannt

Pierre Sanoussi-Bliss wurde am 17. August 1962 in Ostberlin geboren. In der DDR machte er zunächst eine Ausbildung zum Koch, bevor er seinen Dienst in der Nationalen Volksarmee leistete. Später besuchte Pierre Sanoussi-Bliss die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Am Staatsschauspiel Dresden war Pierre Sanoussi-Bliss von 1987 bis 1990 engagiert. Doch schon zuvor war der Schauspieler im TV zu sehen. Nach seinem Film-Debüt 1986 war Pierre Sanoussi-Bliss im Jahr 1989 im ersten Schwulenfilm der DDR „Coming Out“ zu sehen, wie er zuletzt in einer ARD-Doku erklärte. Im Film „Keiner liebt mich“ aus dem Jahr 1994 von Doris Dörrie spielte Pierre Sanoussi-Bliss die Rolle eines Voodoo-Zauberers. Sein großer Durchbruch folgte drei Jahre später.

+++ Nina Bott privat: Bei Hochzeit musste der „Dschungelcamp“-Star auf DIESES emotionale Detail verzichten +++

Bekannt geworden ist Pierre Sanoussi-Bliss durch die ZDF-Krimiserie „Der Alte“, wo er von 1997 bis 2015 die Hauptrolle des Assistenten Axel Richter spielte. Auch in den Serien „Alarm für Cobra 11“ und „Derrick“ hat Pierre Sanoussi-Bliss für wenige Folgen mitgespielt. Als Autor für das Drehbuch zum Film „Zurück auf Los!“ wurde er beim Internationalen Filmfest Emden für einen Preis nominiert. Im Jahr 2023 war Pierre Sanoussi-Bliss in einem Kurzfilm zu sehen, außerdem ist er bei der Volksbühne Berlin angestellt. Außerdem spricht Pierre Sanoussi-Bliss Hörbücher, zum Beispiel die Titel „Das verlorene Paradies“ und „Ferne Gestade“ für den Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah. Mit seiner Reality-TV Teilnahme bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ wagt sich Pierre Sanoussi-Bliss im Jahr 2025 in ein neues Abenteuer.

Pierre Sanoussi-Bliss privat: DARUM reichte er Klage gegen TV-Produktion ein

Bei „Der Alte“ war Pierre Sanoussi-Bliss nach 18 Jahren unverzichtbar, müsste man jedenfalls meinen – doch der Sender hat das anders gesehen. Der Serien-Aus bei „Der Alte“ kam für Pierre Sanoussi-Bliss völlig unvorhergesehen. Unter falschem Vorwand war der Schauspieler zu einem Gesprächstermin eingeladen worden, dann die Schock-Nachricht: Binnen vier Wochen musste er das Set räumen, verriet er im Interview bei „main-echo“. Die Begründung? Mit damals 53 Jahren sei Pierre Sanoussi-Bliss zu alt für die Rolle geworden. „Menschenverachtend“, nennt der Schauspieler die Aktion im Interview. Schon zuvor hatte er vermutet, dass man ihn aus seiner Hauptrolle drängen wollte. Klage reichte Pierre Sanoussi-Bliss aufgrund seines Rauswurfs privat aber nicht gegen den Sender ein – der Grund war ein anderer.

+++ Maurice Dziwak privat: Verhütung fehlgeschlagen, jetzt ist er Vater +++

In seinen 18 Jahren hatte Pierre Sanoussi-Bliss pro Jahr 12 Folgen der Serie „Der Alte“ abgedreht, ohne Festanstellung. Um Sozialabgaben zu sparen, wurde Pierre Sanoussi-Bliss pro Folge angestellt und danach immer wieder entlassen. Die Klage gegen die Neue Münchener Fernsehproduktion bezog sich darum auf eine rückwirkende Durchversicherung, wurde in letzter Instanz aber abgewiesen. Im Nachgang übte Pierre Sanoussi-Bliss scharfe Kritik an der deutschen TV-Industrie und ihrem Umgang mit schwarzen Darstellern. Private finanzielle Probleme ergaben sich aus der Situation aber nicht, erklärte Pierre Sanoussi-Bliss. Wenn er sich eine Rolle wünschen würde, wäre es die des „Traumschiff“-Kapitäns oder des „Tatort“-Kommissars. Doch stattdessen geht es für Pierre Sanoussi-Bliss 2025 erstmal in den Dschungel von RTL.

Pierre Sanoussi-Bliss privat: DARUM kam es nach 23 Jahren zur Trennung von seinem Partner

Wer war der Partner von Pierre Sanoussi-Bliss? Foto: imago images/POP-EYE

Pierre Sanoussi-Bliss ist in der DDR aufgewachsen, sein Vater stammt aus Guinea – privat hat er zu seinem Vater kein Verhältnis. In einer ARD-Doku aus dem Jahr 2025 verriet Pierre Sanoussi-Bliss, dass er schon in seiner Kindheit erkannte, dass er schwul ist. Mit 16 Jahren gab es ein klärendes Gespräch mit seiner Mutter, danach war seine Sexualität kein Thema mehr. In der Schwulenszene von Ost-Berlin fand der Schauspieler eine Gemeinschaft, spricht nicht über negative Erfahrungen. Im Jahr 2002 kam Pierre Sanoussi-Bliss privat mit dem Art Director und Herausgeber Till Kaposty-Bliss zusammen, zusammen lebt das Ehepaar in Berlin. Kurz vom Einzug ins Dschungelcamp verriet Pierre Sanoussi-Bliss, dass es im August 2024 zur Trennung von seinem Partner Till gekommen sei – die großen Gefühle hatten einfach geendet. Kontakt pflegt er zu seinem Ex-Partner aber immer noch: „Wir finden uns weiterhin großartig. Wir haben nicht gerosenkriegt. Wir telefonieren, trinken Kaffee und harken gemeinsam die Scholle”, schrieb er auf Instagram.

Was die privaten Hintergründe von Pierre Sanoussi-Bliss sind, weißt du jetzt. Doch wie sieht es mit den anderen Kandidaten aus dem Dschungelcamp aus? Hier verraten wir dir, wie Jörg Dahlmann tickt.