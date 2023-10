Cathy Hummels überrascht oben ohne – „Mutiges Bild“

Für Cathy Hummels ist die Oktoberfest-Zeit nicht nur Spaß, sondern auch Arbeit. So wirkte sie in diesem Jahr unter anderem an einem Wiesn-Podcast mit (hier mehr >>>). Kein Wunder, dass die Ex von Fußballer Mats Hummels sich nun auch ein paar schöne Erholungstage gönnt.

Cathy Hummels ist aktuell in einem Luxus-Resort in Italien, lässt dort die Seele baumeln und zeigt sich hin und wieder gut gelaunt im Bikini bei ihren Instagram-Fans. Oder sogar mit noch weniger Stoff am Körper, wie auf ihrem neuesten Schnappschuss.

Cathy Hummels teilt Oben-ohne-Foto

Darauf ist die 35-Jährige bei strahlendem Sonnenschein im Hotelpool zu sehen, im Hintergrund sieht man die Berge und Natur. Cathy lehnt sich aus dem Pool, blickt lasziv in die Kamera und trägt obenrum nichts weiter als zwei Ketten um den Hals. Der Rest bleibt der Fantasie überlassen. Sie verdeckt zwar ihre Oberweite, aber ihre Fans sehen ganz klar: Cathy Hummels ist oben ohne!

In einigen Kommentaren unter dem Bild gehen einige ihrer Instagram-Follower darauf ein, sie schreiben:

„Du Nackedei“

„In den Fluten den Bikini verloren?“

„Schönes und mutiges Foto!“

„Oben ohne?“

„Privates Playboy Shooting in der Blauen Lagune“

Cathy Hummels dürfte es nicht allzu schwer fallen, so ein sexy Oben-ohne-Foto zu posten. Für die Juli-Ausgabe 2023 posierte sie nackt auf dem Cover des deutschen Playboys – und shootete dafür sogar auch mit ihrer Schwester Vanessa Fischer.

Im Interview mit dem Magazin erzählte sie zum Thema Nacktheit: „Ich hatte mit Nacktheit noch nie ein Problem, sie ist für mich das Natürlichste der Welt. Was aber viel wichtiger ist: Mittlerweile besitze ich viel Selbstvertrauen und habe keine Angst davor, was andere über mich denken. Ich finde mich schön, und das ist die Hauptsache.“