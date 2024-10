Cathy Hummels mit emotionaler Beichte – „Wurde sehr degradiert“

Seit ihrer Scheidung von Mats Hummels geht Cathy Hummels offiziell als Single durchs Leben. Doch über die Beziehung mit dem Profi-Fußballer hinwegzukommen, fiel der Moderatorin nicht unbedingt leicht. Nun blickt sie jedoch überraschenderweise etwas kritischer auf ihre Ehe zurück.

Cathy Hummels blickt zurück

In dem Format „Krause kommt“ spricht Cathy Hummels mit Moderator Pierre M. Krause über Teile ihrer Vergangenheit. Da ist natürlich auch Mats Hummels Gesprächsthema. „Ich habe meinen Ex-Mann sehr geliebt früher, aber trotzdem war ich immer nur die ‚Frau von‘, niemand kannte meinen Namen. Ich wurde sehr degradiert“, erzählt die Influencerin.

Weiter ergänzt sie: „Dann ist es auch schwierig, wenn dein Mann ein Weltstar ist und Supermodels ihm schreiben. Da muss man schon sehr selbstbewusst sein und sich sagen: ‚Ich bin auch jemand und kann da mithalten.'“ Doch dieser Druck ging nicht spurlos an ihr vorbei.

Cathy Hummels denkt an dunkle Tage zurück

In dem Interview verrät die Ex-Frau von Mats Hummels nun, dass ihre Selbstzweifel sie am Ende in eine Depression manövriert haben. „Ich habe mich selbst immer zerstört und klein und kaputt gemacht. Das lag nicht unbedingt an Mats, denn es ist ja auch immer eine Sache der Wahrnehmung. Natürlich hätte er auch Dinge besser machen und Sachen anders zu mir sagen können“, so Cathy Hummels.

Ein Ausschnitt des Interviews veröffentlicht Cathy Hummels auf Instagram, wo viele ihrer Fans ihr den Rücken stärken. „Du bist eine wundervolle Frau und hast eine tolle Persönlichkeit. Zweifel niemals an dir“, schreibt eine Nutzerin beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Wow, ganz großen Respekt für diese Offenheit und Ehrlichkeit. Und diese starke Selbstreflexion.“