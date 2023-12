Cathy Hummels: Ehrliche Beichte nach Scheidung – „Mein Jahr ist ein auf und ab“

Cathy Hummels so offen wie noch nie! Ein Jahr ist vergangen, seit sie sich von BVB-Fußballspieler Mats Hummels scheiden ließ. Ein Jahr voller Höhen und Tiefen, wie sie in ihrem neuesten Interview mit der „Bunte“ gesteht. Dabei verrät die Beauty auch, wie es ihr aktuell geht.

+++ Cathy Hummels hat „Ja“ gesagt: „Mutig bin ich“ +++

Kurz vor Weihnachten jährt sich die Scheidung des einstigen Traumpaares Mats und Cathy Hummels. Nach sieben Jahren Ehe und einem gemeinsamen Sohn entschieden sich die beiden, getrennte Wege zu gehen. Nun gibt die RTL2-Moderatorin persönliche Einblicke aus ihrem Leben.

Cathy Hummels: „Man ist auf sich alleine gestellt“

Bei ihrem Event „Magic Christmas“ in München plauderte die Influencerin mit der „Bunte“ auch über die positiven Effekte, die die Scheidung auf sie hatte. „Ich glaube, nach so einem einschneidenden Erlebnis kommt man wieder mehr zu sich selber zurück, weil man ist ja auf sich alleine gestellt und trifft Entscheidungen aus ganz freiem Willen ohne welche Beeinflussungen und somit fühle ich mich sehr wohl und bin auch dafür dankbar“, so die Moderatorin voller Freude.

Doch plaudert die 35-Jährige nicht nur über ihr aktuelles Wohlbefinden. Auf die Frage nach ihrem Ex-Mann Mats Hummels antwortet Cathy: „Ich bin grundsätzlich entspannt. Meine Lebenseinstellung: Hakuna Matata.“ Verständlich!