Cathy Hummels hat „Ja“ gesagt: „Mutig bin ich“

Diese Frau ist einfach ein Multitalent. Ob als Mama, als Moderatorin und mittlerweile sogar als „Traumschiff“-Schauspielerin: Cathy Hummels scheint einfach für alles ein Händchen zu haben. Und so schont sich die Ex-Partnerin von BVB-Innenverteidiger Mats Hummels auch in der oft so stressigen Vorweihnachtszeit nicht und schlägt einfach mal ein komplett neues Kapitel in ihrer Karriere auf.

Via Instagram schreibt Cathy Hummels ganz mysteriös: „Manchmal soll man und darf man spontan sein … Ich hab einfach mal ‚Ja‘ gesagt zu einer einzigartigen grandiosen Show.“ Doch wozu hat die 35-Jährige ja gesagt?

Cathy Hummels geht in den Zirkus

Das geht aus dem Posting, das Cathy Hummels im schicken schwarzen Blazer auf einem roten Teppich zeigt, nicht direkt hervor. Dafür gibt es jedoch Hinweise in ihrer Instagram-Story. Da sehen wir die Moderatorin nämlich in der Manege eines Zirkus. Des Zirkus Krone, um genau zu sein.

„Vor zwei Tagen hat Sat.1 mich gechallenged, ob ich bei Zirkus Krone mitmachen mag. Und ich so: Ja klar. Zwei Tage Training und Challenge accepted“, schreibt Hummels zu einer Aufnahme, die sie an einem Ring in der Mitte der Manege zeigt.

„Nur die Harten kommen in den Garten“

Und Cathy scheint richtig Freude an der neuen Aufgabe zu haben, auch wenn ihr Körper der neuen Aufgabe noch nicht ganz gewachsen scheint. „Es macht super viel Spaß, aber ich muss sagen, mein Körper ist das nicht ganz gewöhnt. Aber wie ich immer sage: No pain, no gain. Und am Ende wird es eine geile Show“, jubelt die einstige Spielerfrau. Und weiter: „Mutig bin ich, würde ich sagen. Nur die Harten kommen in den Garten.“

Na, dann können wir uns ja jetzt schon mal auf den Moment freuen, wenn Sat.1 die Bilder von Cathy Hummels im Zirkus Krone öffentlich zeigt. Die Fans jedenfalls sind ganz aus dem Häuschen. „Du bist eine tolle Frau, Moderatorin, Influencerin. Eine Allzweckwaffe – vielseitig einsetzbar“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren bei Instagram.