Cathy Hummels traurig: „Meine Mama hatte mich gewarnt“

Es war eine turbulente Woche für Cathy Hummels. Am vergangenen Freitag (8. April 2022) schon ging es los. „GNTM“-Siegerin Celine Bethmann hatte ein Foto eines vermeintlichen Dates mit Cathys Ehegatten Mats Hummels bei Instagram geteilt.

Danach nahm das Drama seinen Lauf. Nachrichten auf Instagram, Spott bei Twitter, Mats Hummels und seine Frauen wurden zum Internet-Hit. Dabei sollte doch gerade in dieser Woche etwas anderes im Mittelpunkt stehen. Cathy Hummels' Show „Kampf der Realitystars“ war am Mittwoch gestartet.

Cathy Hummels: Turbulenzen nicht nur bei Twitter

Es war das dritte Mal bereits, dass die 34-Jährige die RTL ZWEI-Promishow moderierte. Nun versucht Cathy Hummels wieder Normalität einkehren zu lassen. Zumindest auf ihrem Instagram-Account.

Cathy Hummels: Drei Dinge, die du über die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin wissen musst

Cathy Hummels lernte ihren späteren Mann Mats Hummels in München kennen

Mit ihm zog sie nach Dortmund, wo Mats Hummels bei Borussia Dortmund anheuerte und studierte dort Wirtschaftswissenschaften

Ihre erste Schritte in der Medienwelt ging sie als Kolumnistin für die Zeitschrift Closer

Dort teilte die Moderatorin nun einen heißen Schnappschuss im feuerroten Bikini. Ob Cathy der elf Jahre jüngeren Celine Bethmann zeigen will, was sie hat? Unklar. Klar ist jedoch, sie spricht über die kleine Narbe an ihrem Bauchnabel.

Cathy Hummels: „Hört immer auf eure Mama“

„Fun Fact about me : Ich hatte mal ein Bauchnabelpiercing, welches sich so eitrig entzündet hat, dass ich mich operieren lassen musste. Meine Mama hatte mich gewarnt. Aber ich habe nicht gehört und seither ziert eine kleine Narbe meinen Nabel. Kleiner Reminder an mich: ALWAYS LISTEN TO YOUR MAMA.“

Ob diese auch mal etwas über Mats Hummels gesagt hat, ist nun nicht überliefert. Klar ist nur, ihre Familie verteidigt die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin bis aufs Blut. In unserem Interview stellte Cathy Hummels deutlich klar: „Wir sind eine Familie. Wir haben den tollsten und schlausten Jungen der Welt. Das ist die Hauptsache.“ Was Cathy sonst noch zu sagen hatte, erfährst du hier.