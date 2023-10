Cathy Hummels filmt sich in der U-Bahn – ER weicht nicht von ihrer Seite

Als gefragter TV-Star führt Cathy Hummels ein Leben in Saus und Braus. Für ihren Instagram-Account (rund 700.000 Follower) lichtet sie sich gerne auch mal in Designer-Klamotten ab. Das kam in der Vergangenheit nicht immer gut an.

+++Cathy Hummels teilt privates Detail auf Instagram, doch Fans sind genervt – „Wird immer lächerlicher!“+++

Doch Cathy Hummels kann nicht nur glamourös und chic: Die 35-Jährige ist eine von uns – und das demonstrierte sie jetzt in ihrer Instagram-Story. Dort filmte sie sich nämlich in der U-Bahn!

Cathy Hummels zeigte sich erst kürzlich beim Discounter-Besuch

Von wegen Porsche, AMG, Chauffeure oder Limousine: Cathy Hummels tingelt mit dem öffentlichen Nahverkehr durch München – und steht offen dazu! Dabei machte die Ex von BVB-Kicker Mats Hummels erst kürzlich Schlagzeilen, als sie sich in einem bekannten Discounter ablichtete.

Ebenfalls interessant: Cathy Hummels über Ehe-Aus mit Mats Hummels: „Wird nie wieder passieren“

„Was? Du kaufst beim Discounter ein? Gegenfrage: Warum denn nicht? Für mich steht an allererster Stelle, dass die Qualität gut ist und wenn ich dabei Geld spare: Ja, verdammt. Manche Vorurteile und Fragen verstehe ich einfach absolut nicht“, hieß es unter dem Instagram-Beitrag (wir berichteten).

Cathy Hummels war mit ihrem kleinen Sohn Ludwig beim Arzt

Und Cathy geht nicht nur gerne im Discounter shoppen, sondern fährt auch herrlich normal mit der U-Bahn. Dabei immer an ihrer Seite: ihr kleiner Sohn Ludwig. Mit dem war sie nämlich beim Arzt.

„Fahren in München meistens U-Bahn, denn ich hasse Stau. Ludwig war sehr tapfer beim Asthma-Arzt. Ich wünschte, die Medizin wäre schon so weit gewesen, als ich noch klein war“, gibt sie in ihrer Story Auskunft. Cathy Hummels ist eben ein ganz normales Mädchen von nebenan.