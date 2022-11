Cathy Hummels: Bikini-Bild sorgt für Diskussionen – „Gefährlich“

Cathy Hummels will ihre letzten Tage vor dem Start ihrer eigenen Doku-Sendung bei RTL2 offenbar noch in vollen Zügen genießen. Derzeit verbringt die Ex von Mats Hummels ein paar schöne Tage in Griechenland auf der beliebten Touristeninsel Rhodos.

Klar, dass Cathy Hummels es sich als Influencerin mit 688.000 Instagram-Followern nicht nehmen lässt, ihre Fans mit einem neuen Bikini-Foto zu versorgen. Doch was ein sexy Pool-Schnappschuss werden soll, wird zum Diskussionsthema.

Cathy Hummels zeigt sich im Bikini – und sorgt für Diskussionen

Verträumt sitzt Cathy auf einem Alpaka-Schwimmreifen, trägt einen knappen Bikini und schaut an der Kamera vorbei. Dazu schreibt die 34-Jährige: „Hallo aus Rhodos … Mein Sun ‘n’ Soul Retreat is about to start.“ Seele baumeln lassen und ein bisschen Sonne genießen – das ist das Motto der Moderatorin. Prompt hagelt es einige Kommentare.

Komplimente erhält Cathy Hummels so einige: „Gibst ‘ne Traumfigur ab“, schreibt jemand. Oder: „Schönes sehr natürliches Foto“. Und weil es keine Seltenheit für Cathy Hummels ist, kritische Meinungen über sich ergehen zu lassen – vor allem bei Bikini-Bildern –, lässt ein Follower vom Tisch: „Alle Hater dürfen ihre Gedanken für sich behalten.“

Klappt nicht ganz. Denn einige Fans finden den Social-Media-Star schlichtweg zu dünn.

„Manchmal hat es tatsächlich nichts mit Hate zu tun, eher Sorge um ihre Gesundheit… aber da sie mehr als genug Bestätigung von ihren „Fans“ bekommt, wie traumhaft ihre Figur doch ist, wird sie weiter abnehmen. Für mich persönlich ist es ok, ich wünsche ihr viel Gesundheit…Take care of your body. It’s the only place you have to live.“

„Schönes Gesicht, aber viel zu magerer Körper. Ich wünschte dir, es selbst zu sehen.“

„Gefährlich“

„Cathy ist erwachsen, hat eine liebe Familie, isst sehr gesund… ich denke man muss sich keine Sorgen machen.“

Cathy Hummels selbst erwidert auf Instagram nichts mehr dazu. Sie bereitet sich gedanklich wohl schon auf ihre Doku „Cathy Hummels – Alles auf Anfang“ vor, die am 16. November bei RTL2 Premiere feiert.

Darin gewährt die Münchnerin Einblicke in ihr Privatleben, wurde dafür Monate lang von Kamerateams begleitet. Ob es in der Sendung dann auch Bikini-Szenen von ihr gibt…?