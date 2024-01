Cathy Hummels gibt ihren Fans, was sie wollen – „Komplett nackig“

Sie ist ein It-Girl, wie es im Buche steht, und auf den roten Teppichen des Landes zu Hause. Cathy Hummels liebt das Rampenlicht und steht gerne im Mittelpunkt. Bekanntheit erlangte die 35-Jährige als Spielerfrau des Profifußballers Mats Hummels. Die Ehe scheiterte im Jahr 2021, karrieretechnisch ging es für die Moderatorin dennoch weiter bergauf.

Hummels machte sich als Moderatorin schnell einen Namen und moderierte zuletzt RTL-Formate wie „Kampf der Reality-Stars“ und „Love Island“. Auf ihrem Instagram-Profil teilt das It-Girl täglich Eindrücke aus ihrem Alltag. Doch der neuste Post der Influencerin zeigt Hummels nun komplett nackig.

Cathy Hummels geht aufs Ganze

Fast 700.000 Menschen folgen dem Instagram-Profil von Cathy Hummels, auf dem die Moderatorin Urlaubsschnappschüsse, glamouröse Outfits und Einblicke in ihren Berufsalltag teilt. In diesen Tagen scheint Hummels Urlaub in einem Land zu machen, in dem es warm genug für das Tragen eines Bikinis ist. Auf ihrem neusten Foto posiert die Moderatorin gekonnt in ihrem Badeoutfit vor der Kamera und präsentiert ihren durchtrainierten Körper. Das Gesicht des It-Girls wird von einer schwarzen Cap verdeckt. Doch auf dem zweiten Foto des Instagram-Posts sieht man es dann. Hummels lehnt sich freudestrahlend mit dem Gesicht in die Kamera – und zeigt sich komplett ungeschminkt.

Die strahlenden Fotos kommentiert Hummels mit den Worten: „Sexy oder Süß? Wenn deine Community will, dass du dich öfter komplett nackig machst, also im Gesicht, dann: Here we Go! Happy Saturday.“ Den Fans der Moderatorin scheint der natürliche Anblick von Hummels in der Vergangenheit so gut gefallen zu haben, dass sie sich mehr ungeschminkte Fotos des It-Girls gewünscht haben. Hummels scheint diese Gelegenheit direkt genutzt zu haben und das gewünschte „Weniger ist mehr“ auch auf ihre Anziehsachen bezogen zu haben.

Begeisterung aufseiten der Fans

Die natürlichen Fotos kommen bei den Fans der Moderatorin ausgesprochen gut an. Ein Follower von Cathy Hummels kommentiert den Instagram-Beitrag mit den Worten: „Wow, einfach eine mega tolle Frau“ und ein weiterer Fan schreibt „Bezauberndes Lachen und mega Ausstrahlung!“ Nach diesen netten Worten wird sich das It-Girl sicher auch in Zukunft öfter mal ungeschminkt zeigen.

Bevor sie wieder ins kalte Deutschland zurückkehrt, genießt Cathy Hummels ihren Urlaub in vollen Zügen. Während die Moderatorin sich auf einer Liege entspannt, plantscht Söhnchen Ludwig im Pool. Make-Up braucht da tatsächlich niemand.