Cathy Hummels: Gewagter Instagram-Post geht nach hinten los: Fans feuern zurück

Cathy Hummels ist heute bekannt als Moderatorin und Influencerin. Zunächst erlangte sie jedoch Bekanntheit durch ihre Beziehung zu Fußballspieler und mittlerweile Ex-Partner Mats Hummels.

Seitdem ist sie immer wieder Ziel von Anfeindungen und Hassnachrichten in den sozialen Medien. Auch ein neuer Post auf Instagram sorgt wieder für ordentlich Gesprächsstoff.

Cathy Hummels unten ohne

Unter öffentlichen Beiträgen von Prominenten tummeln sich oft negative Kommentare, denen sich auch Cathy Hummels stellen muss. Dennoch lässt sie sich davon nicht abschrecken und teilt weiterhin ihren Alltag auf Social Media. In einem Interview mit „Bunte“ vor zwei Jahren offenbarte sie: „Ich mag es, Menschen an meinem Leben teilhaben zu lassen, und ich bin mir der Mechanismen bewusst, nach denen Instagram funktioniert. Das ist eine Scheinwelt.“

Doch wie sie es macht, ist es falsch. Vor kurzem präsentierte sich Cathy Hummels in einem freizügigen Look vor einer Postabholstation auf Instagram und kommentierte dazu: „Hab eben einen Brief verschickt! Hoffentlich kommt die Message an.“ Sie ermutigte ihre Fans außerdem, ihre Instagram-Story anzusehen.

Cathy Hummels in Schusslinie auf Instagram

Doch die Message von Cathy Hummels kommt so ganz und gar nicht bei ihren Fans an! So sorgt das Bild, dass sie leicht bekleidet in einem roten Oversized-Pullover und plüschigen High Heels zeigt, für ordentlich negative Redaktionen.

Doch anstatt ihrem Hinweis zu folgen und sich das Video anzusehen, beginnen ihre Follower direkt mit negativen Kommentaren: „Da kann man doch nur Pakete abschicken“ oder „Cathy, das sind aber keine Briefkästen. Da liegen Pakete drin zum Abholen, keine Briefe“, sind nur einige der spöttischen Bemerkungen.

Die ursprüngliche Intention ihrer Aktion war es, humorvoll auf die vielen gehässigen Kommentare und Vorurteile zu reagieren. In dem Video parodierte sie gemeinsam mit einer Freundin ihre Reaktion auf die Frage: „Sag mal Cathy, wo gehst du denn in diesem Outfit hin?“.

„Ich gehe zur Packstation, wieso? Ist etwas falsch mit mir? Hast du ein Problem? Hast du wieder ein Vorurteil oder was?“, reagierte Cathy Hummels darauf.

Jedoch scheint ihre Aktion vollkommen nach hinten losgegangen zu sein, wie die Kommentare unter ihrem Foto zeigen. Doch auch wenn viele die Anonymität des Internets als Deckmantel benutzen, sollten Kommentare vermieden werden, die unter die Gürtellinie gehen – auch wenn es um Cathy Hummels geht.